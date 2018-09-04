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Онлайн-трансляция осеннего показа Tommy Hilfiger
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Онлайн-трансляция осеннего показа Tommy Hilfiger 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Сегодня в 14:30 пройдет показ Tommy Hilfiger Fall 2018. В этом году шоу приехало в Шанхай. Подиум разместится в футуристичном круизном порту Shanghai Port International Cruise Terminal. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь — вы в первом ряду!
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