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Онлайн-трансляция осеннего показа Tommy Hilfiger
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Онлайн-трансляция осеннего показа Tommy Hilfiger
Harper’s Bazaar
1 час назад
Женский форум
Фото:
Harper’s Bazaar
Сегодня в 14:30 пройдет показ Tommy Hilfiger Fall 2018. В этом году шоу приехало в Шанхай. Подиум разместится в футуристичном круизном порту Shanghai Port International Cruise Terminal. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь — вы в первом ряду!
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