Показ Tommy Hilfiger в Шанхае: спортивные костюмы, женственные платья и Хейли Болдуин в хедлайнерах

Винни Харлоу и Льюис Хэмилтон. На днях Шанхай принимал почетных гостей: во второй китайской столице прошел показ Tommy Hilfiger сезона осень-зима 2018-2019, где собрались главные амбассадоры бренда — Хейли Болдуин

Tommy Hilfiger идет в ногу с высокими технологиями: новый показ бренда — это синтез моды и современных инноваций. Непонятно, что поразило зрителей больше: то ли уникальность коллекции и размах самого шоу, то ли новый формат «see now, buy now», который позволяет примерить понравившиеся вещи с помощью 3D-технологий. В таком контексте вполне понятен выбор локации — Шанхай, как высокоразвитый город, лучше всего подходит для этой роли.

Уже пятое по счет шоу Tommy Hilfiger отличается от всего, что было ранее. Теперь коллекции бренда стали шире, в их основе лежит дух космополитизма. Американский стиль, современные веяния, игривый посыл сегодняшней моды и влияние Востока объединились вместе, ничуть не противореча друг другу.

Успех показа не принадлежит одному человеку: лавры первенства разделили между собой сразу несколько дизайнеров. В рамках шоу состоялся первый показ TommyXLewis, над которым трудился сам Томми Хилфигер совместно с британским гонщиком Формулы-1 — отсюда такие яркие контрасты и вещи в стиле спортшик. А вот женская коллекция Tommy Icons получилась более утонченной. Это и неудивительно, только выход Хейли Болдуин и Винни Харлоу чего стоит! Но и это еще не все. Финал шоу — это настоящее слияние инь и янь: Hilfiger Collection — стала высшей точкой мастерства дизайнеров. Яркие цвета, костюмы из пайеток и куртки оверсайз — показ Tommy Hilfiger провозглашает унисекс.

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Текст:Татьяна Зубахина

Фото:архивы пресс-служб