В Уральском федеральном университете создали центр для презентации археологических находок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября. / ТАСС /. Экспозиционно-выставочный центр для презентации археологических находок открылся в Уральском федеральном университете (УрФУ). Коллекция включает найденные на Урале и в Сибири изделия из металла эпохи бронзы и раннего железного века, сообщила во вторник пресс-служба вуза.

"В университете открылся новый выставочный центр, который станет площадкой презентации результатов экспедиций Уральского гуманитарного института УрФУ. Экспозиция подготовлена на основе коллекции проблемной научно-исследовательской археологической лаборатории (ПНИАЛ) института. Многие археологические находки из коллекции экспонировались на выставках в городах Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов, а также за рубежом — в Австралии, Венгрии, Южной Корее", — говорится в сообщении.

По словам директора Уральского гуманитарного института УрФУ Эльвиры Сыманюк, центр создан для продвижения научных и образовательных результатов. «Его основная цель — проведение научных исследований и анализ результатов экспедиций сотрудников и студентов исторического факультета. Но услугами могут пользоваться все преподаватели института, например, в ближайшем будущем здесь подготовят экспозицию искусствоведы», — цитирует ее пресс-служба.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, площадка может использоваться не только для экспонирования коллекций, но и для проведения семинаров и мастер-классов. «За десятилетия успешных археологических раскопок на Урале и в Западной Сибири сформировалась уникальная коллекция ПНИАЛ, которая включает материалы более 4 тыс. памятников от палеолита до Средневековья. В собрании лаборатории находятся коллекции бронзового художественного литья и оружия IX-XIV веков, глиняной и каменной пластики, изделия из металла эпохи бронзы и раннего железного века», — уточнили в вузе.

УрФУ является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются около 35 тыс. студентов. Работает 13 научных лабораторий под руководством ведущих зарубежных ученых. В 2017 году на финансирование университетских исследований было направлено более 2 млрд рублей.