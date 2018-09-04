Выбор экспертов: 10 отличных помад на осень не дороже 1 000 рублей

Средство в золотом оттенке, которое позволит сделать легкий акцент на губах, идеально бежевый цвет с легким вкраплением блесток, стойкая матовая помада, которая не сушит губы, и средство цвета темного шоколада — эти и другие помады ищите в нашей новой подборке.

Губная помада Lipstories, оттенок No Cell Service, Sephora

От помады золотого цвета не ждешь увлажнения или железобетонной стойкости, но новинка удивила: при нанесении она легла ровно и не скаталась в складки губ в течение дня. Помимо этого губы оставались увлажненными, по ощущениям было похоже, что я нанесла питательный бальзам.

И пусть оттенок вас не пугает — в деле он выглядит неброско и не превращает вас в Нефертити, а позволяет сделать интересный акцент на губах.

Цена: 527 руб.

Сияющая помада для губ Color Riche Shine, оттенок №656 Beige in the City, L’Oréal Paris

Не так давно Вэл Гарланд, директор по макияжу L’Oréal Paris, во время интервью для BeautyHack гордо рассказывала о новинке бренда — сиящей помаде Color Riche Shine. «Эта помада действительно уникальна — когда блеск уходит, остается стойкий пигмент на губах, а еще она не растекается» — говорила Вэл (все интервью можно прочитать по ссылке). Теперь в коллекции стало на несколько оттенков больше.

Первое, что отметила для себя — помаду очень приятно наносить. Такое ощущение, что это не представитель разряда декоративных средств, а самый настоящий увлажняющий бальзам. Оттенок №656 Beige in the City — идеальный, естественно бежевый, с мелкими вкраплениями блесток.

Отлично подходит для тех дней, когда не хочется делать акцент на губы или выглядеть накрашенной вовсе. Несмотря на всю глянцевую составляющую, помада отражала парижские лучи солнца по меньшей мере четыре часа и даже пережила кофе с круассаном, а после остался легкий тинт.

Цена: 520 руб.

Матовая помада Matte Constance, оттенок 31, Vivienne Sabo

Все любители матовых помад находятся в вечном поиске «той самой» — которая не будет сушить и ощущаться на губах, сможет пережить поцелуи и кофе со сливками, а еще будет легко смываться мицеллярной водой. Благодаря новой коллекции помад Vivienne Sabo поиски можно прекратить — Matte Constance отвечают всем этим требованиям.

Во-первых, все они облачились в матовый тюбик, по цвету которого можно судить об оттенке самой помады. Во-вторых, формула стала настолько совершенной, что средство не вызывает дискомфорта — губы не сохнут, даже если вы добавите пару новых слоев в течение дня. Другой немаловажный плюс — это стойкость: помада продержится на губах по меньшей мере восемь часов и смоется только специальным средством. Останется лишь выбрать оттенок на свой вкус — бежево-розовый нюд на каждый день, классический холодный красный или сочные ягодные цвета?

Цена: 195 руб.

Ультрапигментированная матовая помада Matte Velvet Lipstick, 28 Coco Ravish, Kiss Professional

Оттенок понравится тем, кто любит поярче — во флаконе это настоящий фиолетовый взрыв!

На губах он тоже может быть таким — для этого нанесите средство в два слоя. Помада прекрасно ложится на губы, не сушит их (спасибо маслу ши в составе) и с легкостью переживет стакан воды или густой смузи.

Девушкам, которые не готовы к ярким экспериментам даже летом, помада тоже понравится — в один слой она выглядит не так ярко и дополнит любой макияж — дневной или вечерний.

Цена: 490 руб.

Помада с ухаживающей сывороткой Mon Cher Rouge, Л’Этуаль

Нежная кремовая формула и «сердце» в виде геля с мелкими блестками — вот какой подарок нам преподнесла марка Л’Этуаль этим летом. Новая формула Mon Cher Rouge влюбляет в себя с первого взгляда — помада скользит по губам, комфортно «носится» и дополнительно увлажняет.

Несмотря на сыворотку в центре стика, ультраблеска не будет — это классический кремовый финиш, придающий губам визуальный объем. В список ингредиентов включили экстракт мирта, масло гардении и витамин Е, поэтому новинка точно сможет заменить привычный бальзам для губ. А среди оттенков точно найдется «любимчик»: попробуйте классический красный «Шарлиз», нежно-розовый «Анжелина» или нюд на каждый день «Дженифер», который Лопес бы точно понравился.

Цена: 749 руб.

Матовая жидкая помада-крем Soft Matte Lip Cream, 21 Transilvania, NYX Жидкая кремовая текстура и матовый финиш — кажется, миссия невыполнима. Но не для этой помады! Понравится тем, кто не любит матовые текстуры из-за стереотипов (сухость, стянутость и неровный финиш).

В этой помаде нет явных минусов (стереотипы разрушит легко). Средство и правда напоминает крем, но дайте ему 10 минут, чтобы «застыть» на губах, и легкий матовый тинт останется с вами до конца дня. О сухости даже не думайте — в составе есть пчелиный воск, натуральный «увлажнитель» кожи.

Ношу этот румынский оттенок, когда хочется драмы. Но зрелищная трагедия получится, только если нанести помаду в три слоя (не пугайтесь, на качество покрытия это не влияет). Маленький совет — чтобы покрытие было совсем стойким, дайте каждому из слоев подсохнуть — и тогда помада не уйдет домой по-английски, а сходить будет равномерно.

Цена: 600 руб.

Помада Infallible Nudist Matte Lip Paint, Nude on Fleek, L’Orèal

Нюдовой матовой помадой в наше время уже сложно удивить. Но если раньше на поиски идеального бежевого оттенка уходило много времени, сил и денег, то сейчас достаточно просто заглянуть в корнер L’Orèal и найти там все, что душа пожелает.

Коллекция с нескромным названием Nudist — это самая настоящая ода нюдовым помадам. Здесь и светлый оттенок Dead Lips — для тех, кто любит «стирать» губы с лица, и модный Nude-ist — он бы точно не оставил равнодушной Кайли Дженнер. Я же протестировала классический и очень осенний Nude on Fleek. Текстура помад очень бархатистая — они не засыхают «намертво» и не сушат губы.

Отдельно хочу выделить удобный аппликатор (в этом L’Orèal себе не изменяют) — им очень легко набирать средство и прокрашивать уголки губ.

Цена: 439 руб.

Матовая помада Rouge Edition Velvet, оттенок №23 Chocolat Corset, Bourjois

О палетке сливовых теней мы уже писали, а прекрасным (и, действительно, очень французским) дополнением к ней станет матовая помада.

Первая ассоциация, возникающая при виде оттенка, — шоколадное масло, помаду так и хочется съесть. Наношу ее в один слой — получается ровный и насыщенный темно-коричневый оттенок. Кстати, наносить очень удобно и приятно — кисточка очень мягкая, и благодаря этому пигмент хорошо распределяется по губам. Оттенок прочно вписался в мою повседневную жизнь — сочетаю его с любимым «макияжем без макияжа», а в новогоднюю ночь планирую добавить тени из палетки Smoky Stories, шоколад и слива — что может быть лучше?

Цена: 648 руб.

Помада Color Riche Matte в оттенке 349 L’Oreal

В моей косметичке всегда есть яркая помада. Я отдаю предпочтение темным матовым оттенкам. Любимец этого месяца — помада от L’Oreal в оттенке Paris Cherry. На всех девушках этот оттенок будет смотреться по-разному: цветом спелой вишни или оттенком божоле перед закрытием сезона. Мила Клименко, официальный визажист L’Oreal Paris в России, рассказала нам, как наносить эти помады правильно, чтобы они держались на губах до шести часов.

Помада имеет кремовую текстуру, которая превращается в матовую через 30-40 секунд после нанесения. А если сделать подложку из бордового карандаша для губ, держаться она будет дольше, а цвет станет ярче.

Гелевый тинт для губ No Make-Up Gel Tint, RD01 Red, Vprove

У средства очень интересная текстура геля — тинт легко скользит по губам и быстро впитывается без остатка и оставляет матовый пигмент (согласно корейским технологиям).

В составе — экстракт малины и граната (жаль, средство не пахнет ими). Оно не «затекает» в морщинки и трещинки, а масла хорошо устраняют эти проблемы — получается двойное удовольствие: цвет и увлажнение. У тинта удобный аппликатор, так что нанести средство можно и на бегу.

Тинт не сушит губы и очень комфортный в носке — через пару минут вы забудете, что наносили на них средство. Но пигмент плотно въедается в кожу и останется с вами до конца дня. Ценно, что он совсем не выглядит чужеродно, — легкий оттенок немного усилит натуральный цвет ваших губ и отлично впишется в концепцию «макияж без макияжа», которая всегда актуальна в любом сезоне.

Цена: около 600 руб.