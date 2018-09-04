Новый бра-топ Reebok PureMove

Лаконичные черно-белые образы, созданные на основе уникального бра-топа Reebok PureMove, подчеркивают женственность, стиль и особенность каждой из героинь.

Создавая PureMove Bra, дизайнеры Reebok вдохновлялись индивидуальностью каждой девушки.

Бра-топ выполнен из ткани с революционной технологией Motion Sense, гелевый материал внутри которого становится более плотным при активных движениях, обеспечивая необходимый уровень поддержки. Минимум швов и сдержанный дизайн создают ощущение «второй кожи», а расширенная до 9 размеров сетка позволяет подобрать идеальный для себя размер.