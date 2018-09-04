Этой осенью Reebok представляет абсолютно новый бра-топ Reebok PureMove. Лицами кампании стали актриса и амбассадор бренда Равшана Куркова, диджей и модель Дарья Малыгина и модель и блогер Мария Миногарова, воплотившие единство красоты и движения в минималистичном лукбуке.
Лаконичные черно-белые образы, созданные на основе уникального бра-топа Reebok PureMove, подчеркивают женственность, стиль и особенность каждой из героинь.
Создавая PureMove Bra, дизайнеры Reebok вдохновлялись индивидуальностью каждой девушки.
Бра-топ выполнен из ткани с революционной технологией Motion Sense, гелевый материал внутри которого становится более плотным при активных движениях, обеспечивая необходимый уровень поддержки. Минимум швов и сдержанный дизайн создают ощущение «второй кожи», а расширенная до 9 размеров сетка позволяет подобрать идеальный для себя размер.
Узнать больше об инновационном бра-топе Reebok PureMove можно на странице reebok.ru/puremovebra.
В продаже с 4 сентября в магазинах Reebok, а также в официальном онлайн-магазине reebok.ru по цене 3990 рублей.