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Новый бра-топ Reebok PureMove
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Равшана Куркова, Дарья Малыгина и Мария Миногарова в новой рекламной кампании Reebok PureMove Bra 

Партнерский материал 1 час назад
Фото: Данил Головкин
Этой осенью Reebok представляет абсолютно новый бра-топ Reebok PureMove. Лицами кампании стали актриса и амбассадор бренда Равшана Куркова, диджей и модель Дарья Малыгина и модель и блогер Мария Миногарова, воплотившие единство красоты и движения в минималистичном лукбуке.
Лаконичные черно-белые образы, созданные на основе уникального бра-топа Reebok PureMove, подчеркивают женственность, стиль и особенность каждой из героинь.
Создавая PureMove Bra, дизайнеры Reebok вдохновлялись индивидуальностью каждой девушки.
Бра-топ выполнен из ткани с революционной технологией Motion Sense, гелевый материал внутри которого становится более плотным при активных движениях, обеспечивая необходимый уровень поддержки. Минимум швов и сдержанный дизайн создают ощущение «второй кожи», а расширенная до 9 размеров сетка позволяет подобрать идеальный для себя размер.
Узнать больше об инновационном бра-топе Reebok PureMove можно на странице reebok.ru/puremovebra.
В продаже с 4 сентября в магазинах Reebok, а также в официальном онлайн-магазине reebok.ru по цене 3990 рублей.
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