5 легендарных брендов, которые с недавних пор можно купить в России

С одной стороны, конечно, не проблема при каждой поездке в Европу нападать на моллы и сметать там все, чего у нас пока нет. Но так мимо нас частенько проходят хорошие сейлы, нужные размеры и свежие модели. Постепенно ситуация с магазинами в России налаживается — у нас открывают представительства реально крутых компаний. Мы составили списки тех, что позже всех пришли на наш рынок и тех, кто вот-вот появится.

Superdry

На самом деле этот бренд британский, а не японский, как думают многие, глядя на иероглифы в дизайне. Superdry — молодая и дерзкая компания с оригинальными casual коллекцими сочетающими в себе токийский стритстайл и американский винтаж. Интересная деталь, все надписи на японском, которые вы видите на одежде, на самом деле практически лишены смысла — дизайнеры их специально переводят автоматическим переводчиком. Получается, Superdry — это повседневная одежда высокого качества, с яркими графическими принтами, японскими иероглифами и обязательным вниманием к деталям. Компания активно развивается по франчайзингу и продается, в том числе, через мультибрендовые сети и в онлайне, что позволяет марке официально присутствовать (по собственным данным) в 189 странах мира.

Berenford

Легендарный итальянский бренд очков буквально несколько месяцев назад впервые появился в России. Марка Berenford — это олицетворение мира гламура старого света. Все изделия Berenford изготавливаются вручную на старейшей миланской швейной фабрике, где отшивали свои идеально сидящие сорочки и заказывали другие аксессуары почетные «щеголи» Дж. Ф. Кеннеди и Джанни Аньелли . Внимание к деталям лежит в основе философии бренда. Качество и точность — приоритет номер один. Модели очков этого бренда отличаются чистыми линиями и лаконичным дизайном. Как говорят производители, философия марки — не искать виртуозности формы, а воссоздавать вечное. Интересно, что модели Berenford можно найти только в ателье по индивидуальному пошиву одежды Club Bespoke.

Air Jordan

Удивительно, но в свободной продаже в нашей стране «джорданы», о которых так давно зачитывают все наши рэп-звезды, появились только недавно. Это специальный именной бренд, который выпускают на базе Nike в честь и для легендарного Майкла Джордана . В коллекциях ничего удивительного — дорогая и качественная одежда и обувь для баскетбола, однако бренд получил статус культового, поэтому теперь его носят не только по прямому назначению, а просто в качестве модного уличного аутфита. Появился он в 1984 году, разумеется, с подачи Майкла Джордана. Знаменитый логотип с прыгающим человечком был разработан несколько позже, только для третьей коллекции бренда. Самая знаковая модель — это кроссовки Air Jordans. Они впервые поступили в продажу в 1985 году, когда Джордан надел их в дебютном сезоне НБА 1984/85.

Mezzatorre

Еще один итальянский бренд, который теперь тоже не нужно тащить «контрабандой». Итальянцы известны своим изысканным стилем и тонким вкусом, поэтому у бренда огромное количество поклонников по всему миру. Mezzatorre — это повседневная высококачественная одежда. Созданием коллекций занимается команда дизайнеров во главе с креативным директором бренда Рози Кафаро. Компания была основана в Комо, итальянском городе в сердце Ломбардии, в 2014 году. Бренд отличает, что называется, мода «вне времени». Обладательницы предметов одежды, созданных Рози, не участвуют в гонке за модой, покупая новые и новые вещи — их одежда не устаревает. Вещи на каждый день выделяются среди прочих фактурой и силуэтом, но при этом не теряют функциональности, не имеют избыточных деталей.

Alpha Industries

Знаменитая американская марка, к сожалению, еще не открыла свой физический магазин в России, но сделала первый шаг — официальный интернет-магазин для нашей страны. Это невероятно «хайповый» сегодня бренд в стиле милитари. Кто не знает бейсболки Nasa? Все знают! Главная «фишка» бренда — в его аутентичности. Более сорока лет они реально производили одежду исключительно для вооруженных сил США: армия, ВМС, корпус морской пехоты и ВВС. С начала открытия в 1959 году и по сей день компания выпускает полевые куртки M65 и лётные жакеты MA-1. С середины 1960 года фактически каждую лётную куртку в Америке выпустила компания Alpha Industries. С 2007 года бренд стал делать и более «жизненные» коллекции — для охотников, рыбаков, путешественников и туристов. Их ткани прочные и функциональные — выдержат любые климатические катаклизмы.