Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер отправились за подарком дочери Кайе 

3 сентября папарацци застали Синди Кроуфорд с мужем Рэнди Гербером на улицах Нью-Йорка. Пара ходила по магазинам, очевидно, в поисках подарка для своей дочери Кайи, которой в этот день исполнилось 17 лет. Для семейного шопинга топ-модель выбрала укороченные брюки цвета хаки, топ с леопардовым принтом на тонких бретелях, кожаные сандалии на плоской подошве и вместительную бежевую сумку на плечевом ремне. Из аксессуаров знаменитость предпочла кожаный ремень в тон обуви и длинную золотую цепь с миниатюрным кулоном. Рэнди надел простые джинсы, белую футболку и серые кеды. Наряды супругов, как и всегда, отлично сочетались между собой. Прекрасный пример того, как стоит одеваться семейным парам!