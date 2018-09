С иголочки: самые стильные собаки Инстаграма

Мода на наряды для собак уже перестала быть чем-то странным или удивительным, и многие хозяева относятся к этому как к естественной необходимости. А некоторые не только наряжают любимцев в одежду, но даже создают для них уникальные образы или копируют луки знаменитостей.

Кинг-чарльз спаниель по кличке Французский тост всегда был любимцем инстаграм-аудитории, его фотографии набирали десятки тысяч лайков. Этого милого пса не стало в декабре прошлого года, но он навсегда останется иконой стиля. Теперь хозяйка Тостика публикует фотографии его братьев и сестер и часто публикует памятные фото любимца:

Фото со страницы toastmeetsworld

Французский бульдог Троттер — очень фотогеничная и в то же время эмоционально сдержанная модель. Этот красавец покорно слушается свою хозяйку, которая на нем практикует свое чувство вкуса и стиля и регулярно наряжает питомца в разные луки и создает образы. При этом Троттер не меняется в лице и всегда одинаково серьезен:

Фото со страницы trotterpup

Многие наслышаны о Шуппет — любимейшей кошке Карла Лагерфельд, но не о любимцах других дизайнеров с мировым именем. Пора исправить эту несправедливость. Знакомьтесь, это Невилл Джейкобс — любимый питомец модельера Марка Джейкобса породы бультерьер. У него всегда самые крутые аксессуары, образы и коллаборации:

Фото со страницы nevillejacobs

Мы уже как-то упоминали Крюзо. Это такса, у которой уйма различных нарядов и аксессуаров, начиная от головных уборов и заканчивая бижутерией. У него всегда найдется одежда по случаю и соответствующие аксессуары:

Фото со страницы crusoe_dachshund

А это корги Кевин, он из Москвы. Он еще совсем маленький — Кевину меньше года, зато в инстаграме у него свыше 200 фотографий. Его последнее приобретение — солнцезащитные очки в форме сердечек. К тому же у Кевина множество различных футболок и специальных собачьих толстовок, а еще бандан, кепок и рубашек:

Фото со страницы corgi.kevin

А это корги Кевин, он из Москвы. Он еще совсем маленький — Кевину меньше года, зато в инстаграме у него свыше 200 фотографий. Его последнее приобретение — солнцезащитные очки в форме сердечек. К тому же у Кевина множество различных футболок и специальных собачьих толстовок, а еще бандан, кепок и рубашек:

Фото со страницы corgi.kevin