Наоми Уоттс в платье Dolce&Gabbana на красной дорожке Венецианского кинофестиваля

Вчера вечером 75-й ежегодный Венецианский кинофестиваль продолжился премьерой фильма Джулиана Шнабеля о жизни великого художника «Ван Гог. На пороге вечности». Одной из первых зрительниц этой картины стала Наоми Уоттс . На красную дорожку перед премьерой 49-летняя актриса вышла в блестящем образе.

Если на открытие киносмотра Наоми выбрала девчачье розовое платье с оборками, то вчера актриса появилась перед фотографами в элегантном черном наряде авторства Dolce&Gabbana.

Наоми Уоттс

Дизайнерское платье можно рассматривать долго: там и камни в ряд, и высокий ворот, и полупрозрачные рукава, и вышивка, и оборки… В общем, образ интересный, а главное ­— был актрисе к лицу.

Дополнила свой праздничный образ актриса черным клатчем с инкрустацией и босоножками на высоком каблуке.