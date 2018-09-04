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Наоми Уоттс в платье Dolce&Gabbana на красной дорожке Венецианского кинофестиваля
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Наоми Уоттс в платье Dolce&Gabbana на красной дорожке Венецианского кинофестиваля 

Журнал ОК! 2 часа назад
Вчера вечером 75-й ежегодный Венецианский кинофестиваль продолжился премьерой фильма Джулиана Шнабеля о жизни великого художника «Ван Гог. На пороге вечности». Одной из первых зрительниц этой картины стала Наоми Уоттс. На красную дорожку перед премьерой 49-летняя актриса вышла в блестящем образе.
Если на открытие киносмотра Наоми выбрала девчачье розовое платье с оборками, то вчера актриса появилась перед фотографами в элегантном черном наряде авторства Dolce&Gabbana.
Наоми Уоттс
Дизайнерское платье можно рассматривать долго: там и камни в ряд, и высокий ворот, и полупрозрачные рукава, и вышивка, и оборки… В общем, образ интересный, а главное ­— был актрисе к лицу.
Дополнила свой праздничный образ актриса черным клатчем с инкрустацией и босоножками на высоком каблуке.
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