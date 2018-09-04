Распродажа! Где купить актуальные вещи осени 2018 с большими скидками

Яркий кардиган в ASOS

Кардиган с V-образным вырезом, Monki, цена: 1 790 руб. вместо 2 090 руб.

В прохладный вечер ранней осени выручит легкий кардиган. Яркий цвет, например, желтый или красный, станет заметным акцентом в образе и заодно продлит ощущение лета!

Укороченные брюки в Farfetch

Брюки, ETRO, цена: 9 090 руб. вместо 30 300 руб.

Строгие брюки прямого кроя впишутся практически в любой дресс-код, а значит, такую универсальную вещь просто необходимо иметь в своем гардеробе. С брюками можно создать нарядные образы, если надеть их с босоножками и шелковой блузой.

Базовые кроссовки в Shopbop

Кроссовки, Adidas by Stella McCartney, цена: 8 568 руб. вместо 12 240 руб.

Идеальный вариант для приверженцев активного образа жизни. В базовых кроссовках можно отправиться куда угодно и сочетать с ними практически любую вещь. Например, многие звезды обожают носить кроссовки с платьями.

Коктейльное платье в I Am Studio

Льняное платье, I Am Studio, цена: 6 700 руб. вместо 13 400 руб.

Для праздничного вечера пригодится свободное коктейльное платье, которое скроет все недостатки фигуры. Оно выполнено изо льна, поэтому позволит вам чувствовать себя комфортно и легко.

Однотонная кепка на Lamoda

Бейсболка, Bergans of Norway, цена: 870 руб. вместо 1 599 руб.

Кепки перестали быть элементом исключительно спортивного гардероба. Сегодня их часто используют для создания образов во многих стилях — от casual до спортшика. Правильно подобранный головной убор точно станет изюминкой вашего аутфита!

Слипоны в No One Слипоны, Baldinini Trend, цена: 15 240 руб. вместо 30 490 руб.

Легкая и удобная обувь уже который сезон завоевывает сердца модниц, не готовых выбирать между комфортом и красотой. Главное преимущество модели заключается в том, что она сочетается с любой повседневной одеждой.

Свободный блейзер в Tom Tailor

Блейзер, Tom Tailor, цена: 3 499 руб. вместо 10 498 руб.

Блейзер свободного кроя прекрасно дополнит образ как с блузками и рубашками, так и с футболками и базовыми платьями. Нейтральный цвет — гарантия того, что вы сможете составить максимум сочетаний.

Джинсы-бойфренды в Top Brands

Джинсы, SIWY, цена: 6 650 руб. вместо 19 000 руб.

Деним актуален всегда, поэтому новые джинсы-бойфренды, да еще и приобретенные с хорошей скидкой, станут отличным обновлением гардероба. Однако перед покупкой убедитесь, что эта модель подходит вашему типу фигуры.

Кожаные куртки в Didmarko

Куртка из натуральной кожи в Didmarko, цена: 14 000 руб. вместо 21 000 руб.

Кожаная куртка — незаменимая вещь осеннего гардероба. С ней легко составить множество отличных аутфитов. Сейчас эту универсальную вещь можно приобрести со скидкой до 33% в магазинах Didmarko.

Кожаные куртки в Pretender

Кожаная куртка в Pretender, цена: 23 000 руб. вместо 27 000 руб.

В период распродаж мужчинам тоже стоит позаботиться о приобретении качественной кожаной куртки. Модель, изготовленная из кожи буйвола, поможет в создании стиля брутального мужчины. Успевайте приобрести уникальные куртки из натуральной кожи по сниженной цене в Pretender.

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