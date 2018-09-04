Reebok представил инновационный бра на Techno PureMove вечеринке

В Techno Zone можно было познакомиться с работой инновационного гелевого материала технологии Motion Sense, который способен изменять плотность, реагируя на интенсивность движения, и оказывать индивидуальную поддержку в необходимый момент.

Звездные гости не упустили возможность одними из первых в стране примерить бра-топ PureMove, выпущенный сразу в 9 размерах. Профессиональные бра-фиттеры помогали разобраться в расширенной размерной сетке, подобрать идеальный размер и дарили подарки каждому гостю.

В Party Zone за музыку отвечали DJ Каролина БНВ и Дарья Малыгина — хэдлайнер мероприятия и лицо кампании PureMove Bra в России.

Также на мероприятии были замечены Адэль Мифтахова, Наталья Ганелина (Nina Donis), Петр Прохоров, Нелли Хайдарова и др.

Узнать больше об инновационном бра-топе Reebok PureMove можно на странице reebok.ru/puremovebra.

В продаже с 4 сентября в магазинах Reebok, а также в официальном онлайн-магазине reebok.ru по цене 3990 рублей.

О бренде Reebok

Компания Reebok International Ltd. со штаб-квартирой в Кантоне (штат Массачусетс, США) является ведущим мировым дизайнером, продавцом и дистрибьютором одежды, обуви и оборудования для спорта, фитнеса и повседневной жизни. Reebok — это глобальный бренд и настоящий «пионер» индустрии спортивных товаров с богатой историей и легендарным фитнес-наследием. Компания разрабатывает продукты, технологии и программное обеспечение для постоянного развития, достижения максимальных спортивных результатов и реализации собственного потенциала. Reebok объединяет поклонников фитнеса и всячески поддерживает их убеждения, будь то тренировки в зале, бег, ходьба, танцы, йога или аэробика. Лайфстайл направление Reebok Classic создано для повседневного использования и вдохновлено богатым историческим наследием бренда в фитнес-индустрии.

Компания Reebok International Ltd. является подразделением Adidas Group и реализует продукцию брендов Reebok, Reebok-CCM Hockey и Sports Licensed Division. Reebok является эксклюзивным поставщиком экипировки для CrossFit и Всемирных Игр Reebok CrossFit Games, главным спонсором Reebok Spartan Race; эксклюзивным поставщиком экипировки для UFC (Ultimate Fighting Championship), а также производителем одежды для тренировок Les Mills.

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