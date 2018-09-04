«Алроса» представит крупный сиреневый бриллиант на выставке в Гонконге

МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. АК «Алроса» примет участие в выставке бриллиантов и ювелирной продукции Hong Kong Gem & Jewelry Fair, которая пройдет в сентябре в Гонконге, где представит уникальную коллекцию бриллиантов, говорится в сообщении компании.

"Алроса" впервые выставит такую большую коллекцию крупных цветных бриллиантов: 250 камней различных форм и оттенков (в том числе, крайне редких) — фиолетовых, розовых, оранжевых и ярко-желтых. Все камни имеют сертификат Геммологического института Америки (GIA).

Главным объектом мероприятия станет бриллиант благородного сиреневого цвета размером более 11 карат, ограненный в форме «кушон». Согласно заключению GIA, этот бриллиант является самым крупным камнем в своем цвете за всю историю существования их лаборатории. Среди других «звезд» коллекции — оранжево-желтый овальный бриллиант весом более 15 карат и ярко-желтый 11-каратный «кушон», отмечается в релизе.

"Работа над коллекцией заняла больше года. Мастера «Бриллиантов Алроса» сумели создать настоящие шедевры гранильного искусства, и теперь мы готовы продемонстрировать миру образцы так называемого «Russian cut», или «русской огранки», которая отличается безупречным качеством работы и жесткими требованиями к стандартам. Коллекция станет еще одним доказательством того, что «Алроса» имеет большие перспективы на рынке цветных бриллиантов", — сказал замгендиректора «Алросы» Юрий Окоемов , слова которого приведены в сообщении.

Отмечается также, что камни, представленные на выставке в Гонконге, затем будут проданы на аукционе «True Colours» (собственном аукционе цветных бриллиантов «Алросы») через электронную торговую платформу компании. Планируется, что этот аукцион станет регулярным и будет проходить один-два раза в год.

"Алроса", начиная с 2018 года, сортирует цветные алмазы по 19 цветовым группам. Большинство цветных алмазов гранятся в собственном гранильном подразделении — «Бриллианты Алроса».