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Подруги-супермодели Эмбер Валетта и Кэролин Мерфи, Адвоа Абоа с сестрами и другие звезды стали героями новой кампании Mango
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Подруги-супермодели Эмбер Валетта и Кэролин Мерфи, Адвоа Абоа с сестрами и другие звезды стали героями новой кампании Mango 

WMJ.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Семейная идиллия! Амбер Валетта, Кэролин Мерфи, Эдриен Броуди и другие звезды вместе со своими близкими снялись в новой, трогательной рекламной кампании Mango осень-зима 2018-2019. Фотографом стал Марио Сорренти.
Новая коллекция Mango представляет собой кардинальный поворот в дизайне и эстетике масс-маркета: качественные ткани, оригинальные вневременные модели — отличительные черты коллекции осень-зима 2018-2019. Стиль семидесятых годов, анималистичные принты, эклектика, деним с декоративными швами, вельвет, натуральная кожа и многослойность — ключевые компоненты ДНК коллекции.
Съемка, посвященная новой коллекции, стала самой богатой на известные имена за всю историю бренда. Модель 2018 года по версии Models.com Адвоа Абоа, супермодель 90-х Эмбер Валетта, секс-символ французского кино Эдриан Броуди и многие другие буквально раскрыли перед камерой секреты своей повседневной жизни. Герои съемки весело катаются на велосипедах, гуляют с собаками и, конечно, же проводят время со своими близкими.
В съемке также приняли участие и дети знаменитого фотографа Марио Сорренти, его сестра Ванина, а также ее муж и дочь. Главная идея этой работы — семейные отношения и крепкие узы, которые связывают самого Сорренти и бренд MANGO с самыми близкими людьми из их окружения.
Листай галерею и смотри видео, чтобы насладиться теплой атмосферой кампании и рассмотреть вещи из новой коллекции!
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Текст: Дмитрий Полухин
Фото: архивы пресс-служб
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