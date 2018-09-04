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Эрмитаж объявил конкурс на создание авторских принтов для дизайнерской одежды и аксессуаров
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Эрмитаж объявил конкурс на создание авторских принтов для дизайнерской одежды и аксессуаров 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Государственный Эрмитаж совместно с компанией Rich Propellers объявил о запуске конкурса авторских принтов Hermitage Design Contest. Задача графических дизайнеров, художников и иллюстраторов — создать уникальную работу на одну из предложенных тем.
Организатором конкурса является издатель Борис Пиотровский. В состав жюри входят номинанты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, ректор Академии художеств им. Репина и комиссар национального павильона Венецианского биеннале Семен Михайловский и лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров.
Конкурс проводится с 3 сентября по 26 октября и будет состоять из нескольких этапов. Работы участников принимаются до 2 октября включительно, после чего жюри отберет двадцать из них.
С 12 октября по 25 октября в Общественном форуме Главного штаба пройдет выставка, где любой желающий сможет проголосовать за понравившиеся работы. Победителями станут пять лучших принтов, собравших наибольшее количество голосов. Они получат сертификат Hermitage Design Contest и возможность дальнейшего сотрудничества с Rich Propellers в рамках создания серии дизайнерской одежды и аксессуаров.
Узнать подробнее об условиях участия можно здесь.
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