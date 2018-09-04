На сегодняшний день: лучшие бьюти-образы Венецианского кинофестиваля 2018

Венецианский кинофестиваль — это не только смотрины фильмов-номинантов и возможность блеснуть на красной коровой дорожке в шикарных платьях, но и триумф бьют-образов. Сегодня пошел пятый день творческого мероприятия. Тем временем Grazia решила вспомнить самые лучшие мейк-апы.

Красные Губы

Что может быть привлекательней, чем ровным тон кожи и красные губы? К примеру, Тильда Суинтон и Бьянка Бати носят такую помаду без косметики на глазах. Наоми Уоттс предпочитает подчеркивать ресницы тушью. Допустимы оба варианта. Главное — подобрать подходящий Вам оттенок красного.

Акцент на глазах

В противоположность девушкам, которые выбрали яркие губы, была армия актрис с выделенными глазами. К примеру, ярко-зеленые тени подойдут смелым блондинкам. Темно-коричневый цвет подойдет брюнетка с голубыми глазами, а толстые стрелки и тушь хорошо буду смотреться на лице с пухлыми губами.

Естественный макияж