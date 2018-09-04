На сегодняшний день: лучшие бьюти-образы Венецианского кинофестиваля 2018 

Венецианский кинофестиваль — это не только смотрины фильмов-номинантов и возможность блеснуть на красной коровой дорожке в шикарных платьях, но и триумф бьют-образов. Сегодня пошел пятый день творческого мероприятия. Тем временем Grazia решила вспомнить самые лучшие мейк-апы.
Красные Губы
Что может быть привлекательней, чем ровным тон кожи и красные губы? К примеру, Тильда Суинтон и Бьянка Бати носят такую помаду без косметики на глазах. Наоми Уоттс предпочитает подчеркивать ресницы тушью. Допустимы оба варианта. Главное — подобрать подходящий Вам оттенок красного.
Акцент на глазах
В противоположность девушкам, которые выбрали яркие губы, была армия актрис с выделенными глазами. К примеру, ярко-зеленые тени подойдут смелым блондинкам. Темно-коричневый цвет подойдет брюнетка с голубыми глазами, а толстые стрелки и тушь хорошо буду смотреться на лице с пухлыми губами.
Естественный макияж
Трендов в макияже может быть много. Но, по мнению Grazia, нет ничего лучше, чем макияж, которые подчеркивает ваши достоинства и скрывает недостатки. На Венецианском фестивале выбор в пользу такого образа сделала Леди Гага, Кейт Бланшетт и Ирина Шейк. Все трое выглядели легко, натурально и очень красиво.