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Объект желания: первая коллекция средств для макияжа Isabel Marant
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Объект желания: первая коллекция средств для макияжа Isabel Marant 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Вслед за брендом Balmain, который выпустил коллекцию помад в сотрудничестве с косметическим гигантом L'Oreal, попробовать силы в бьюти-индустрии решила и французская марка Isabel Marant. О предстоящей коллаборации стало известно в июне и наконец сегодня мы можем увидеть коллекцию. В нее вошло сразу несколько средств: тени, прозрачная тушь для бровей и ресниц, блеск для губ нейтрального розового оттенка, помада в семи цветах и хайлайтер. «Над этой коллекцией я работала так же, как и с одеждой, чтобы можно носить в любое время и в любом месте», — поделилась Изабель Маран.
Приобрести средтсва L’Oréal Paris x Isabel Marant можно будет с 19 сентября на сайте FeelUnique.
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