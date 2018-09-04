Объект желания: первая коллекция средств для макияжа Isabel Marant

Вслед за брендом Balmain, который выпустил коллекцию помад в сотрудничестве с косметическим гигантом L'Oreal, попробовать силы в бьюти-индустрии решила и французская марка Isabel Marant. О предстоящей коллаборации стало известно в июне и наконец сегодня мы можем увидеть коллекцию. В нее вошло сразу несколько средств: тени, прозрачная тушь для бровей и ресниц, блеск для губ нейтрального розового оттенка, помада в семи цветах и хайлайтер. «Над этой коллекцией я работала так же, как и с одеждой, чтобы можно носить в любое время и в любом месте», — поделилась Изабель Маран.

Приобрести средтсва L’Oréal Paris x Isabel Marant можно будет с 19 сентября на сайте FeelUnique.