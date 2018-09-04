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«Гесс вер ай эм?»: Артем Кривда выпустил одежду с цитатами Аллы Вербер
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«Гесс вер ай эм?»: Артем Кривда выпустил одежду с цитатами Аллы Вербер 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Вы ждали, и это случилось: теперь цитаты фэшн-директора ЦУМа и ДЛТ (и главного Instagram-инфлюэнсера года!) можно купить. Бренд Artem Krivda выпустил коллекцию с коронными фразами Аллы Вербер, которые вы наверняка слышали в «сториз» друзей или даже на улице: толстовки «Гесс вер ай эм» и «Гуд морнинг» и футболки «Я покупаю здесь все» и «Это ЦУМ».
Алла Константиновна не только одобрила коллекцию, но и снялась в ее лукбуке. Одежду, о которой уже размечтались все ее подписчики, можно купить на 4 этаже ДЛТ с 6 сентября.
Публикация от Alla Verber (@verberalla) 20 Июл 2018 в 10:09 PDT Публикация от Alla Verber (@verberalla) 5 Июн 2018 в 6:31 PDT
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