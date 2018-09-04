Украшения с коньячными бриллиантами

Ирина Щапова , журналист, феминистка и неугомонный шопоголик Самая увлекательная история у украшений случается тогда, когда дизайнеры работают с редкими камнями и цветовыми акцентами. Классика классикой, и, безусловно, она всегда останется на коне, но кто откажется от такого украшения, которое само по себе захватывающий рассказ и арт-объект почти что в единственном экземпляре? Именно такие дифирамбы хочется петь коньячным бриллиантам — этот диковинный и уникальный в своем роде камень в природе встречается реже, чем прозрачные бриллианты, и по внешнему виду не похож ни на какие другие. Ценителям ювелирных произведений искусства коньячные бриллианты понравятся еще больше, ведь это тот самый горделивый редкий камень, к которым тянутся сильные личности и разборчивые натуры.

Золотое кольцо с коньячными бриллиантами

Коньячные бриллианты — «новички» в ювелирной моде. Считается, что впервые они были представлены на выставке Art Basel в 2001 году и с этого момента начали привлекать к себе взгляды и постоянно расти в цене.

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Золотая подвеска с коньячными бриллиантами

Некоторые эксперты ювелирного дела предсказывают, что в скором времени цена на коньячные бриллианты взлетит до небес, ведь одно из главных их месторождений в Австралии уже практически исчерпано, а значит, этот камень рискует стать по-настоящему редким.

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Золотое кольцо с коньячными бриллиантами

У каждого цветного камня есть своя выигрышная оправа, и для коньячных бриллиантов это желтое и розовое золото. Ничто так не подчеркивает красоту этих камней, как солнечный оттенок дорогого металла.

Кольцо SL, розовое золото, коньячные и прозрачные бриллианты (заказать)

Золотые серьги с коньячными бриллиантами

Коньяк, шоколад, карамель, шампанское, янтарь — уже сами названия основных оттенков коньячных бриллиантов пробуждают аппетит. Осталось только для усиления вкуса «подсластить» украшение горсткой прозрачных бриллиантов.

Серьги SL, розовое золото, коньячные и прозрачные бриллианты (заказать)

Золотое кольцо с коньячными бриллиантами

Считается, что коньячные бриллианты обладают очень сильной энергетикой, способны укреплять чувства, а их стихия — это Огонь. Поэтому эти камни хорошо смотрятся не только в повседневных украшениях, но и в обручальных и помолвочных кольцах.

Кольцо SL, розовое золото, коньячные и прозрачные бриллианты (заказать)

Золотые серьги с коньячными бриллиантами и дымчатым кварцем

В необычном оттенке коньячных бриллиантов каждый разглядит что-то свое: за счет преломлений света камень играет бликами разных оттенков, как горячая карамель на торте или коньяк в хрустальном бокале — тот самый, что и подарил название этой разновидности бриллиантов.

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Золотое кольцо с коньячными бриллиантами

Три вида бриллиантов, и не в теплом, а в холодном оттенке золота, — стереотипы всегда останутся банальностями на фоне уникальных дизайнерских решений, которые и раскрывают всю красоту драгоценных камней.

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