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Off-White и «КМ20» выпустили вторую коллаборацию
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Off-White и «КМ20» выпустили вторую коллаборацию 

The Blueprint 49 минут назад
Фото: The Blueprint
Московский концепт-стор «КМ20» и бренд Off-White снова выпустили совместную коллекцию. Первая вышла в декабре прошлого года, и тогда же было объявлено, что это не единичное сотрудничество. Новая коллаборация посвящена инсталляции «Modern Architecture», внутри которой находится корнер Off-White в «КМ20»: на вещах есть принты в виде граффити московской арт-группы A. D. E. D., которые также покрывают инсталляцию. В коллекцию вошли женские и мужские вещи — футболки, лонгсливы, худи, брюки, велосипедки, носки, сумка и ремень, а также многослойное тюлевое платье, которое есть всего в одном экземпляре. Коллекция Off-White x KM20 «Temporary» Vol.2 поступит в продажу 6 сентября в магазине и онлайн.
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