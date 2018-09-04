Off-White и «КМ20» выпустили вторую коллаборацию

Московский концепт-стор «КМ20» и бренд Off-White снова выпустили совместную коллекцию. Первая вышла в декабре прошлого года, и тогда же было объявлено, что это не единичное сотрудничество. Новая коллаборация посвящена инсталляции «Modern Architecture», внутри которой находится корнер Off-White в «КМ20»: на вещах есть принты в виде граффити московской арт-группы A. D. E. D., которые также покрывают инсталляцию. В коллекцию вошли женские и мужские вещи — футболки, лонгсливы, худи, брюки, велосипедки, носки, сумка и ремень, а также многослойное тюлевое платье, которое есть всего в одном экземпляре. Коллекция Off-White x KM20 «Temporary» Vol.2 поступит в продажу 6 сентября в магазине и онлайн.