Как носить брюки с завышенной талией: 6 сочетаний Instagram-модниц

Выделять брюки с завышенной талией в отдельную тенденцию уже не нужно. Они так прочно вошли в наши гардеробы, что модели с низкой посадкой смотрятся по сравнению с ними даже необычно. Однако Instagram-модницы умудряются придумывать все новые и новые сочетания, благодаря чему дарят новую жизнь вполне простым моделям. Разбираем несколько удачных образов и советуем, как адаптировать их к осени.

Расклешенные брюки + блузка с объемными рукавами

Если не знаете, что носить с гиперширокими брюками помимо футболок, попробуйте повторить форму песочных часов — расклешенный низ и пышный верх. Блузки с объемными рукавами-фонариками и рубашки с рюшами смотрятся эффектно, а значит даже офисный look может получиться интересным. В качестве верхней одежды можно выбрать оверсайз-пальто, чтобы сорочка не сильно помялась.

Узкие джинсы + строгий жакет + футболка с логотипом

Модные блогеры уже давно облюбовали сочетание строгого жакета с простыми футболками, на которых изображены смешные или китчевые рисунки, а также логотипы разных коммерческих фирм. Здесь есть большой простор для экспериментов, даже если так не кажется на первый взгляд: смело надевайте топы, которые кажутся вам устаревшими, которые вы носили подростком или в детстве, купили лишь в качестве сувенира или выиграли в каком-нибудь конкурсе. Чем проще и «немоднее», тем интереснее, особенно, когда такой предмет встречается со строгим жакетом. В холодную погоду его можно заменить на кожаную куртку или кожаный пиджак, клетчатый плащ или массивное шерстяное пальто.

Прямые брюки + водолазка + рубашка

Найти новое применение простой водолазке, наскучившей рубашке и брюкам можно путем такого сочетания. Сорочку можно заправить, завязать на талии или оставить как есть. Если сверху надеть кожаную куртку или плащ, получится многослойность, за которую так ратуют Balenciaga.

Брюки с очень высокой талией + обтягивающий топ Les vacances #leospam

К брюкам с очень высокой посадкой подойдут и объемные блузки, и свободные футболки, но для особенно элегантного образа советуем надеть обтягивающий (можно в пижамном стиле) топ или заменить его на боди. В качестве верха подойдут строгие короткие жакеты или косуха.

Яркие брюки + объемный свитер

Объемные свитера смотрятся гармонично именно с брюками с высокой посадкой. На верх можно надеть любую объемную верхнюю одежду: парку, шубу или пальто. Не отказывайте себе в ярких цветах: например, сочетание желтого и зеленого будет хорошо смотреться осенью (поскольку являются оттенками этого пусть и холодного, но яркого времени года).

Брюки с принтом + свободная футболка

Если не знаете, с чем носить принтованные брюки, смело выбирайте простую свободную футболку. Для любителей классики и проверенных сочетаний подойдут белые топы, которые отлично смотрятся со всем. Можно надеть модель, цвет которой будет повторять один из оттенков брюк. Но если нужно что-то более неординарное, выбирайте топы ярких цветов, которые будут резко контрастировать с низом.