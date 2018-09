Клатч из российских паспортов, перчатки с имитацией татуировок и еще 28 самых модных вещей сезона 

Директор отдела моды «Собака.ru» Ксения Гощицкая в восторге от нового сезона: серебряные техно-плащи, расшитые мюли из туаль-де-жюи, сумку-седло и татуированные перчатки теперь нужно сочетать в одном луке!

Хоть поверьте, хоть проверьте — Алессандро Микеле точно играл в «Мортал Комбат» на культовой компьютерной приставке 1990-х Sega. Иначе как объяснить природу шрифта, которым на язычке новой модели кроссовок написано Gucci? Также нет сомнений и в том, что битва за Chunky Sega будет действительно смертельной: сияющий каменьями ремень (съемный — можно надеть и как браслет), металлизированная кожа, светоотражающие детали — у бальных туфель появился серьезный конкурент! (ДЛТ)

Тату-перчатки с вышитыми портретами Гагарина, Маяковского и хештегами «Королева дискотек» и «Хулиганов к ответу» — подарок судьбы: Кристина Гончаренко и Катя Голденштейн из киевского дуэта Tender and Dangerous позаботились о тех, кто мечтает о наколках, но не готов забивать пальцы. (instagram.com/tender.and.dangerous)

Инвестируем в вельветовый костюм Strellson и тут же видим, как растут наши акции: двойки в рубчик, как у режиссера Уэса Андерсона, — биткойн этого сезона. А чтобы вас не перепутали с плюшевым медведем, берите не коричневую, а васильковую пару и сочетайте с персиковой водолазкой и перчатками из коричневой кожи. (ТЦ «Невский центр»)

Сверхактуальный этой осенью цвет, который мы с вами называем hot pink, выбрал для полусапожек ESCADA Найлл Слоан: дизайнер только приступил к управлению маркой и тут же сделал крутейшую коллекцию по мотивам архивов 1980-х уважаемого немецкого бренда — как раз к сорокалетнему юбилею! Думаем, Найлл не забыл и о юбилее одной певицы — похожие фуксиевые ботильоны мы точно видели в ранних клипах Мадонны . (ESCADA) Переосмысление традиционных французских тканей — любимое занятие американского художника Ричарда Сайа. Он берет классический принт с тканей туаль-де-жуи, которые обожали Жозефина Бонапарт и Мария-Антуанетта, и превращает его ручной вышивкой в собственный экстравагантный сюжет. В коллаборации с Weekend Max Mara он расшил «Трофейный день» королевских скачек в Аскоте, вплел в конские гривы голубые и розовые ленты и вручил кавалерам роскошные букеты. Без путти, по версии художника обладающих красными носами и разноцветными париками, тоже не обошлось. (ТРК «Европолис») Эти меховые диско-сандалии Salvatore Ferragamo возжелали бы все участники «Фабрики» Энди Уорхола — кстати, преданного клиента любимого флорентийского обувщика голливудских див. Культовый «цветочный» золотой каблук — оммаж Сальваторе: такой, подозреваем, носила Одри Хепберн . (Salvatore Ferragamo) Креативный директор Iceberg Джеймс Лонг добавил в коллекции итальянской марки британского панка, вмешав стритстайл в подиумные вещи. Так, на элегантных шерстяных свитерах расположилось крупное лого, а на классических трикотажных платьях — портрет Микки-Мауса по случаю 90-летия иконы мультстиля. Потому что не нужно быть слишком серьезным. (BOSCOFAMILY) Все дизайнеры как дизайнеры, а Карл Лагерфельд придумал еще один новый бестселлер — The Chanel 31 Bag! Эту сумку-трансформер можно носить, свернув в клатч, в руках или перекинув на двух длинных ремнях через плечо. А в цифрах названия зашифрован заветный номер дома по улице Камбон, где Коко Шанель основала свой первый бутик. ( Chanel ) Не удивимся, если скоро увидим Лизу Боярскую в новейшем колье Sweet Dolls с россыпью кулонов — амбассадрисе испанцев Tous будут к лицу и розовые розы, и золотые звезды, и искрящиеся сердца, и серебряный медведь, символ испанского ювелирного дома. (ТРЦ «Галерея») Где найти актуальный и небанальный пиджак в клетку? Ищите у Weill — в своей первой коллекции для французского дома Матильда Кастелло Бранко, красотка-дизайнер и соратница Альбера Эльбаза, цитирует идеальный гардероб идеальной парижанки. (ТРК «Атлантик Сити») Как стать хайпбистом в прямом смысле слова? Так и быть, мы откроем вам большой-большой секрет. Колготки Calzedonia с леопардовым принтом поставят вас на вершину пищевой, зачеркнуто, — фэшн-цепочки! Ведь леопард в этом сезоне решает любой лук. Р-р-роскошь! (ТРЦ «Галерея») Etro отмечает пятидесятилетие турецкой коллекцией: с расписными халатами, жаккардовыми пиджаками и сумками-коврами. Наш фаворит — вместительный узорчатый рюкзак. (Etro) Бывший ассистент Вирджила Абло по Off-White тоже неслабо хайпанул: герой сайта Hypebeast и борец со стереотипами Сэмюэл Росс придумал собственную марку A-Cold-Wall, поженив стрит и фэшн так, что за серебряными парками и техно-капюшонами выстроились в очередь байеры со всего мира. (Au Pont Rouge) Пальто от итальянцев Diego M — путеводитель по главным тенденциям осени: здесь и правильная клетка, и рукава от бомбера, и контрастная опушка. (Универмаг «Московский») Полосы, как у Ротко, монохромные принты, как у Раушенберга, экспрессивный красный, как у Де Кунинга, хай-тек, как здания Ренцо Пиано, — сезон у Vassa & Co. посвящен нью-йоркскому Музею американского искусства Уитни в целом и его элегантному и ультрасовременному зданию — в частности. В коллекцию! (ТРЦ «Галерея») Сверхзвуковые, космические — лучшее описание гибрида кроссовок с ботинками-челси от Prada. Модель назвали Cloudbust, что лично нам хочется перевести как «скрипт облачного майнинга». (Prada) Креативный директор французского бренда Akillis Каролин Гаспар тянет нас в бриллиантовый капкан — браслет-кафф из линейки Capture Me. Попались, что уж. (Gold Union) Броги, дерби, лоферы и вингтипы специально для России — датчане Ecco подошли к запуску премиальной линейки мужской обуви Vitrus основательно и концептуально. Каждый день начиная с 24 сентября в семи городах мира, от Токио до Москвы, будут проходить премьеры новых ботинок и туфель — особенных для каждой мировой столицы. Так, в четверг, 27 сентября, в Россию приедет темно-графитовая модель Market Cap — со штампом Thursday и в четырех силуэтах. (ТРЦ «Галерея») Французы Gerard Darel сделали ставку на силуэты 1970-х и очень комплиментарную (и уютную!) цветовую гамму: свитеры, пальто, брюки и топы стали нюдовыми, оттенков розовой древесины и мха, экрю, верблюжьего и бордо. А вязаные алые сумки и шоперы из овчины мы хотим (и будем!) носить, не дожидаясь холодов. (Gerard Darel) Этой осенью дождевик — новый тренч. А зефирно-конфетные дождевики Tom Tailor заставляют ждать непогоды больше, чем солнца. Пыльно-розовая и травяная модели как будто материализовались из фильмов визионера Уэса Андерсона, поэтому и носить их нужно кинематографично: с вязаной ярко-красной шапкой или шерстяным беретом, естественно, тоже от Tom Tailor. (ТРЦ «Галерея») Это вам не какой-нибудь спагетти-вестерн и не «Тихий Дон», а мегахит осеннего сезона — казаки. Носим с низкими и высокими (вплоть до ботфорт!) голенищами — и не только с джинсами, а хоть с викторианскими платьями, хоть с пауэр-сьютами. Образцово-показательные «казаки» нашлись у Geox: из плотной коричневой замши, на устойчивом каблуке и с олдскульной медной пряжкой. Таким пойдут летящее шелковое платье-сорочка и косуха из мягкой кожи. (ТРЦ «Галерея») Текст: Алина Малютина, Ксения ГощицкаяФото: архивы пресс-служб