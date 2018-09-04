Клатч из российских паспортов, перчатки с имитацией татуировок и еще 28 самых модных вещей сезона

Директор отдела моды «Собака.ru» Ксения Гощицкая в восторге от нового сезона: серебряные техно-плащи, расшитые мюли из туаль-де-жюи, сумку-седло и татуированные перчатки теперь нужно сочетать в одном луке!

Из иронично-патриотичного клатча капсульного релиза Демны Гвасалии доставать загранпаспорт можно с не меньшей гордостью, чем из широких штанин. (ДЛТ)

Хоть поверьте, хоть проверьте — Алессандро Микеле точно играл в «Мортал Комбат» на культовой компьютерной приставке 1990-х Sega. Иначе как объяснить природу шрифта, которым на язычке новой модели кроссовок написано Gucci? Также нет сомнений и в том, что битва за Chunky Sega будет действительно смертельной: сияющий каменьями ремень (съемный — можно надеть и как браслет), металлизированная кожа, светоотражающие детали — у бальных туфель появился серьезный конкурент! (ДЛТ)

Триумфальное возвращение модных кодов 2000-х возглавляет камбэк сумки Dior Saddle, символа «золотых нулевых», придуманного Джоном Гальяно . Переизданная Saddle намного легче и вместительнее оригинала: в нее поместятся iPhone X, бутылочка воды и даже что-то из косметики. От разнообразия вариантов разбегаются глаза и пищит кредитная карточка: ностальгирующим подойдет модель из черной, красной, синей или пудровой кожи, коллекционерам — из усыпанной логотипом дома ткани Oblique (ее создал Марк Боан, дизайнер дома Dior в 1970-е годы), а фэшиониста и театралам — «седло», затканное бисером, как будто Мария Грация Кьюри подсмотрела наши самые дикие сны. (Dior)

Тату-перчатки с вышитыми портретами Гагарина, Маяковского и хештегами «Королева дискотек» и «Хулиганов к ответу» — подарок судьбы: Кристина Гончаренко и Катя Голденштейн из киевского дуэта Tender and Dangerous позаботились о тех, кто мечтает о наколках, но не готов забивать пальцы. (instagram.com/tender.and.dangerous)

Louis Vuitton возводит культ в культ: на сумке Petite Malle дизайнер Николя Жескьер воспроизвел рисунок c антикварного сундука Maroquin 1930 года из коллекции музея модного дома в Аньере. Нам кажется или мы видим кремлевскую звезду на боку нового объекта желания? (Louis Vuitton) Техно-версию сказки Андерсена рассказал Раф Симонс в коллекции для Calvin Klein 205W39NYC. Вязаные балаклавы — мега-маст-хэв этой осени, по нашему мнению, — носить со свитером, будто вывернутым наизнанку, и с длинными перчатками из металлизированной кожи. (nevsky152) В зефирно-розовом трикотажном пальто-коконе с объемными швами Falconeri мы собрались провести всю осень. Оно настолько комфортное, что хочется в нем жить, любить, творить. (Falconeri)

Инвестируем в вельветовый костюм Strellson и тут же видим, как растут наши акции: двойки в рубчик, как у режиссера Уэса Андерсона, — биткойн этого сезона. А чтобы вас не перепутали с плюшевым медведем, берите не коричневую, а васильковую пару и сочетайте с персиковой водолазкой и перчатками из коричневой кожи. (ТЦ «Невский центр»)