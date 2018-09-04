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Бренд Dress Up Hero запустил проект «Сильный человек»: его герои рассказывают о борьбе с онкологией и бодишеймингом
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Бренд Dress Up Hero запустил проект «Сильный человек»: его герои рассказывают о борьбе с онкологией и бодишеймингом 

Собака.ru 2 часа назад
Фото: Собака.ru
Победитель нашего конкурса «Новые имена в дизайне-2017» Илья Бостон, продвигающий советскую эстетику в одежде и украшениях, выпустил новую коллекцию ювелирных изделий. В этот раз их рекламируют не модели, а простые петербурженки, которые столкнулись с онкологическим заболеванием, хейтингом или бодишеймингом. В первом видео-ролике проекта «Сильный человек» снялась девушка Маруся, переживающая ремиссию: для нее команда Dress Up Hero подобрала сережки-звезды и украшения по форме военных погон.
«"Сильный человек" — история, которую мы готовили в течение полугода: в сентябре мы покажем 15 базовых моделей, разработанных совместно с Санкт-Петербургской ювелирной мастерской на основе латуни, серебрения, золота, эмали и бархата, — рассказывает Бостон. — Для меня стало важным сделать интеллектуально достойный и серьезный продукт о силе внутри каждого из нас, о вере в себя и в близких. Героями этой линейки стали люди, которые показывают — как бы ни ломала тебя жизнь, всегда стоит бороться».
Серьги, как у Маруси, можно заказать прямо сейчас, написав в «инстаграм» бренда Dress Up Hero: стоимость одной пары — от 3500 до 18 000 рублей — часть из этих средств пойдет на благотворительность. В скором времени Илья Бостон планирует продавать серьги в различных магазинах Москвы и Петербурга, а также показать новых героинь проекта «Сильный человек» (и новые пары украшений!).
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