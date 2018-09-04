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Шоу-рум столичных дизайнеров впервые запущен под единым брендом «Сделано в Москве»
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Шоу-рум столичных дизайнеров впервые запущен под единым брендом «Сделано в Москве» 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Столичные власти впервые запустили мультибрендовый шоу-рум местных дизайнеров под общей маркой «Сделано в Москве». На запуске присутствовал глава городского департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин, передает корреспондент ТАСС.
В нынешнем шоу-руме представлены авторские коллекции 13 российских дизайнеров, среди них есть такие бренды, как, в частности, Laroom, Kondakova, Masterpease, «ЛюдаНикишина».
"В рамках шоу-рума российские дизайнеры могут показать не только свои коллекции, но и познакомиться с зарубежными партнерами, а также найти полезные контакты, чтобы войти в ниши других стран. Это [шоу-рум и поддержка дизайнеров] реализовывается в рамках программы «Сделано в Москве», — отметил Фурсин на церемонии открытия.
Шоу-рум будет работать в рамках выставки моды Collection Premire Moscow (CPM), которая проходит в Экспоцентре с 4 по 7 сентября.
С 2016 года в столице работает программа по организации коллективных стендов на российских и зарубежных выставках под общим брендом «Сделано в Москве», которая открывает московским компаниям доступ на международные рынки. Власти города финансируют до 50% затрат на участие в российских выставках и до 80% затрат на участие в зарубежных мероприятиях. Кроме того, московским компаниям помогают организовать деловые встречи с закупщиками и инвесторами.
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