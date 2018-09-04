Шоу-рум столичных дизайнеров впервые запущен под единым брендом «Сделано в Москве»

В нынешнем шоу-руме представлены авторские коллекции 13 российских дизайнеров, среди них есть такие бренды, как, в частности, Laroom, Kondakova, Masterpease, «ЛюдаНикишина».

"В рамках шоу-рума российские дизайнеры могут показать не только свои коллекции, но и познакомиться с зарубежными партнерами, а также найти полезные контакты, чтобы войти в ниши других стран. Это [шоу-рум и поддержка дизайнеров] реализовывается в рамках программы «Сделано в Москве», — отметил Фурсин на церемонии открытия.

Шоу-рум будет работать в рамках выставки моды Collection Premire Moscow (CPM), которая проходит в Экспоцентре с 4 по 7 сентября.

С 2016 года в столице работает программа по организации коллективных стендов на российских и зарубежных выставках под общим брендом «Сделано в Москве», которая открывает московским компаниям доступ на международные рынки. Власти города финансируют до 50% затрат на участие в российских выставках и до 80% затрат на участие в зарубежных мероприятиях. Кроме того, московским компаниям помогают организовать деловые встречи с закупщиками и инвесторами.