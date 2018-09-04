Эдриен Броуди и Амбер Валлетта показали членов своих семей в трогательной съемке от Марио Сорренти

В новой съемке Марио Сорренти знаменитости показывают, насколько важное место в их жизни занимают семейные ценности. На снимках герои, одетые в практичные и уютные наряды из новой коллекции Mango, дурачатся со своими близкими и просто радуются тому, что они вместе.

Представители бренда называют этот кампейн самым звездным за все время существования марки, и в преувеличении их не уличить: здесь и супермодели Адвоа Абоа, Амбер Валлетта и Кэролин Мерфи с сестрами, и актер Эдриен Броуди в компании очаровательного пса, и Марио Сорренти, который не только все снял, но и лично появился в кадре вместе с многочисленными родственниками.

Основой коллекции послужили свободные свитеры, объемные жакеты, брюки с завышенной талией и классические пальто. Конечно, не обошлось и без клетки, настолько актуальной в этом сезоне. Также многие вещи выполнены в анималистичном или цветочном принтах. Словом, идеально для уютных домашних вечеров: именно таких, как на кадрах из рекламной кампании Mango.