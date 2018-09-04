Ещё
Эдриен Броуди и Амбер Валлетта показали членов своих семей в трогательной съемке от Марио Сорренти
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эдриен Броуди и Амбер Валлетта показали членов своих семей в трогательной съемке от Марио Сорренти 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
В новой съемке Марио Сорренти знаменитости показывают, насколько важное место в их жизни занимают семейные ценности. На снимках герои, одетые в практичные и уютные наряды из новой коллекции Mango, дурачатся со своими близкими и просто радуются тому, что они вместе.
Представители бренда называют этот кампейн самым звездным за все время существования марки, и в преувеличении их не уличить: здесь и супермодели Адвоа Абоа, Амбер Валлетта и Кэролин Мерфи с сестрами, и актер Эдриен Броуди в компании очаровательного пса, и Марио Сорренти, который не только все снял, но и лично появился в кадре вместе с многочисленными родственниками.
Основой коллекции послужили свободные свитеры, объемные жакеты, брюки с завышенной талией и классические пальто. Конечно, не обошлось и без клетки, настолько актуальной в этом сезоне. Также многие вещи выполнены в анималистичном или цветочном принтах. Словом, идеально для уютных домашних вечеров: именно таких, как на кадрах из рекламной кампании Mango.
Harper’s Bazaar: последние новости
Как одеваются самые богатые женщины мира Объект желания: первая коллекция средств для макияжа Isabel Marant Спортивный шик: беременная Диана Крюгер в трениках adidas и с красной сумочкой
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
133 см длины: как живет россиянка с такими ногами11
Юра Шатунов: долларовый миллионер и идеальный муж24
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов12
Британка в 70 лет выглядит как девочка106
Назван идеальный размер женской груди60
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
04:57
Звездные женщины, выбравшие мужчин помоложе
Звёзды Любовь
10:31
Кумиры 90-х, которых сегодня не узнать
Звёзды Красота
06:49
Как проверить сливочное масло
Еда
05:05
Загадки, которые решат только гении
Психология
03:10
Российские звезды с большими странностями
Звёзды
03:17
7 продуктов, которые помогут постройнеть
Еда
05:47
Супермодель превратилась в пластиковую куклу
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение