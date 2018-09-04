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У Милоша Биковича новая любовь? (фото)
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У Милоша Биковича новая любовь? (фото) 

Журнал ОК! 1 час назад
Сербский актер Милош Бикович продолжает разбивать девичьи сердца. Вчера на Венецианском кинофестивале состоялась премьера кинокартины «Закатать в асфальт». Одним из звездных гостей премьеры стал Милош в сопровождении таинственной брюнетки. CМИ быстро рассекретили личность незнакомки — ею оказалась соотечественница актера модель Барбара Таталович.
Фотография: Getty
На данный момент о девушке известно мало, ей 22 года, она победительница конкурса красоты Elite Model Look Serbia 2011. И она совсем не похожа на предыдущих возлюбленных сербского актера.
В Венеции состоялся первый совместный выход пары, но подтверждений о характере их отношений пока не последовало. Молодые люди шли по красной дорожке под руку, много улыбались и выглядели вполне счастливыми.
Для выхода Милош выбрал черный бархатный пиджак и укороченные модные брюки-дудочки. Образ был разбавлен шелковым красным платком и массивными часами швейцарской марки Jaeger-LeCoultre.
Фотография: Getty
Спутница актера выбрала для себя темное платье в одним плечом и подчеркнула талию длинным поясом-шнурком. Образ девушки удачно сочетался с образом актера.
Напомним, Милош Бикович ранее встречался с моделью Сашей Лусс, затем с актрисой Аглаей Тарасовой. О расставании с последней актер заявил в своем Инстаграме в апреле этого года.
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