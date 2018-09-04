Экс-возлюбленный Аглаи Тарасовой появился на публике с новой подругой

Бывший возлюбленный актрисы Аглаи Тарасовой — звезда фильма «Лед» Милош Бикович появился на публике с новой подругой. Пара оказалась в центре всеобщего внимания.

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«Все сложилось идеально»: Аглая Тарасова выбрала стильное и благородное платьеУ них есть успех, слава и деньги. А вкус? Кого из звезд хочется взять за образец, а кого — отправить переодеваться? Сегодня наряды звезд оценивает Ася Рязанкина, эксперт по моде, генеральный директор Russian Fashion Roots и Дома российской моды. В рамках 75-го Венецианского кинофестиваля состоялась премьера фильма «Закатать в асфальт» с Мэлом Гибсоном в главной роли. Среди звездных гостей на красной дорожке был замечен и сербский актер Милош Бикович, которого сопровождала 22-летняя модель Барбара Таталович. Пока журналистам не удалось выяснить, в каких отношениях состоят молодые люди. Однако парочка не расставалась весь вечер: Милош бросал на Барбару влюбленные взгляды, а его спутница опиралась на предложенную руку, не отходя от Биковича ни на минуту.

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Сербская модель выбрала для выхода в свет лаконичное черное платье с тонким поясом и черно-белые босоножки. Одно плечико девушки было кокетливо оголено. Роскошные каштановые локоны Барбара уложила в затейливую прическу. Милош появился на публике в бархатном пиджаке и черных брюках. По красной дорожке они прошлись под руку.