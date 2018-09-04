Джессика Бил научит, как носить остромодные комбинезоны

Джессика Бил фото: Patrick LEWIS/Starpix/REX/FOTODOM.ru Актриса и ее муж Джастин Тимберлейк — пример образцовых родителей. Этим летом 37-летний певец отправился в большое турне по Европе, прихватив свою 36-летнюю жену и трехлетнего сына Сайласа. В каждом городе артист берет тайм-аут, чтобы отдохнуть с семьей и насладиться местной природой. В Амстердаме супруги катались на велосипеде и гуляли по морскому побережью, в Париже — снимались на фоне Эйфелевой башни. Комментарий эксперта:

Cтилист-имиджмейкер Юлия Климова*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.

— Комбинезоны по-прежнему на пике моды, и Джессика демонстрирует нам, как их носить летом и в начале осени. Легкую голубую модель от Elie Saab актриса скомбинировала с белыми лодочками от Christian Louboutin. Прохладным вечером поверх комбинезона можно накинуть белый жакет или укороченную кожаную куртку-косуху.