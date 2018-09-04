Ещё
Джессика Бил научит, как носить остромодные комбинезоны
Далее:
Читайте также:
Ещё

Джессика Бил научит, как носить остромодные комбинезоны 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Джессика Бил фото: Patrick LEWIS/Starpix/REX/FOTODOM.ru  Актриса и ее муж Джастин Тимберлейк — пример образцовых родителей. Этим летом 37-летний певец отправился в большое турне по Европе, прихватив свою 36-летнюю жену и трехлетнего сына Сайласа. В каждом городе артист берет тайм-аут, чтобы отдохнуть с семьей и насладиться местной природой. В Амстердаме супруги катались на велосипеде и гуляли по морскому побережью, в Париже — снимались на фоне Эйфелевой башни. Комментарий эксперта:
Cтилист-имиджмейкер Юлия Климова*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— Комбинезоны по-прежнему на пике моды, и Джессика демонстрирует нам, как их носить летом и в начале осени. Легкую голубую модель от Elie Saab актриса скомбинировала с белыми лодочками от Christian Louboutin. Прохладным вечером поверх комбинезона можно накинуть белый жакет или укороченную кожаную куртку-косуху.
Teleprogramma.pro: последние новости
«Как будто на пляжную вечеринку»: Волочкова пришла в школу дочери в платье с разрезом от бедра Экс-возлюбленный Аглаи Тарасовой появился на публике с новой подругой Показать все, что скрыто: 10 звездных конфузов из-за нижнего белья
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
133 см длины: как живет россиянка с такими ногами11
Юра Шатунов: долларовый миллионер и идеальный муж24
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов12
Британка в 70 лет выглядит как девочка106
Назван идеальный размер женской груди60
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
04:57
Звездные женщины, выбравшие мужчин помоложе
Звёзды Любовь
10:31
Кумиры 90-х, которых сегодня не узнать
Звёзды Красота
06:49
Как проверить сливочное масло
Еда
05:05
Загадки, которые решат только гении
Психология
03:10
Российские звезды с большими странностями
Звёзды
03:17
7 продуктов, которые помогут постройнеть
Еда
05:47
Супермодель превратилась в пластиковую куклу
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение