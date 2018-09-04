5 виртуальных моделей, которые успешнее реальных

Прошло уже два десятилетия с того, как Александр МакКуин поручил двум роботам брызгать краской на модель в его показе 99 года, и с тех пор модельный бизнес не перестает использовать инновации для рекламы брендов. Louis Vuitton использовал тематику аниме Final Fantasy, Givenchy нанес макияж на певицу-голограмму Хатсуне Мику, а в феврале этого года сумки Dolce & Gabanna на сцену вынесли дроны. Подобные сотрудничества приносят пользу и IT-сообществу, привлекая все больше инвесторов к развитию технологий. Но вот использование виртуальных моделей остается спорной темой, вызывающей немало разногласий. Мы собрали несколько CGI-моделей, которые вносят суматоху в модельный мир, получая больше признания, чем настоящие девушки.

1. Lil Miquela

Если пролистать Инстаграм этой модели, создается ощущение абсолютной реальности модели — ей 19 лет, она поддерживает либеральные программы «Black Lives Matter», ЛГБТ-сообщество, планируемое материнство и справедливые суды. Она стильная и модная девушка, предпочитающая спортивные марки вроде Supreme и люксовые вроде Chanel . У нее почти полтора миллиона подписчиков, и цифра постоянно растет. Микела — аватар, созданный стартапом «инженеров, сторитейлеров и мечтателей, которые утверждают, что специализируются на искусственном интеллекте и робототехнике. Согласно заявлениям разработчиков, которые выпускаются достаточно редко, она является отдельным миром, а не просто 3D-персонажем. Лил Микела вовсю сотрудничает с Prada и Pat McGrath, а недавно стартап Brud получил миллионы долларов от инвесторов из Силиконовой долины. Девушка уже появилась на обложках Highsnobiety и Hypebae, а также была опубликована во всех модных изданиях: от Vogue до Nylon.

2. Shudu Gram

У нее есть поры, выбивающиеся волоски в бровях и круги под глазами — с первого взгляда невозможно отличить Шуду от от реального человека. Ей 25, она из Южной Африки, у нее популярное в ее народности имя и 150 тысяч подписчиков в Instagram, который обновляется совсем нечасто. Она является работой Уилсона — популярного британского фотографа, сотрудничающего с Джиджи Хадид. На удивление, это приняли с осуждением: модель может отобрать работу у реальных чернокожих моделей, а также позволит капиталистическому обществу делать вид, что они осуществляют репрезентацию чернокожих без реального сотрудничества. Уилсон такой реакции не ожидал и даже поменял используемые хэштеги с культурной аппроприацией, которые использовал для раскрутки. Создатель утверждает, что на самом деле он никогда не получал прибыли от Шуду и что он всего лишь хочет расширить возможности моды. В этом месяце он поменял свое решение и представил коллаборацию с брендом Balmain.

3. Bermuda

Однажды профиль Лил Микелы был взломан, все фотографии удалены или заменены фотографиями другого аватара — Бермуда. Несмотря на то, что за сутки разработчики смогли восстановить профиль, в интернете остались скриншоты с фотографиями никому не известной девушки. Бермуда — еще одна CGI-модель, которая предпочитает политику моде. Она явная сторонница Трампа, и в ее био написано, что она не верит в изменение климата: „Земля не становится жарче, только я“. Она регулярно публиковала мемы, осуждающие Хиллари Клинтон и либеральный феминизм. Несмотря на столь непопулярные взгляды, она все же набрала 100 тысяч подписчиков и спустя несколько месяцев даже „помирилась“ с Микелой, а теперь публикует фотографии с совместного отдыха и шоппинга. Бермуда заявляет о том, что является проектом Cain Intelligence — программой по машинному обучению и искусственному интеллекту. На официальном сайте компании написано, что она создана для того, чтобы представлять правду и интересы сегодняшней молодежи. На обращения журналистов Бермуда не реагирует и интервью не дает, тем самым еще сильнее подогревая интерес пользователей.

4. Zhi Чжи — модель с азиатскими корнями, которая приняла участие в новой кампании Balmain вместе с другими cgi-моделями: Шуду и Марго. Создатели описывают ее кратко: „китаянка с короткой стрижкой“, и не торопятся раскрывать ее личность отдельной страницей в соцсетях. Оливье Рустен, модельер и креативный директор дома заявил, что она создана специально для бренда и является частью „армии виртуальной реальности“, при этом не теряя собственной уникальности. По неизвестной причине он сравнивает ее с Боуи — возможно, она станет настоящим прорывом и девушкой, которая не следует за толпой.

5. Margo

Еще один проект для кампании Balmain — Марго, „французская девушка из мечты“. Острые скулы, легкий и небрежный макияж — она также выражает разнообразие лиц модного дома, который сохраняет значимость корней французского дома. Создатели проекта заявляют, что она отражает красоту, рок-стиль и уверенную силу бренда — этого уже может быть достаточно для желания узнать ее получше.

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