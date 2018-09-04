Асимметрия рулит: Алика Смехова появилась на красной дорожке кинофестиваля в смелом наряде

В выходные на Театральной площади Анапы был торжественно открыт 27-ой фестиваль «Киношок», в рамках которого всю неделю будут демонстрироваться различные кинопремьеры. В первый день по красной дорожке перед Летней эстрадой прошлись под вспышками папарацци звезды российского кино, и среди прочих свой светский наряд продемонстрировала 50-летняя актриса Алика Смехова

Курортный город Анапа, расположенный на юге России, будет всю неделю принимать у себя цвет отечественной кинематографии. Режиссеры, продюсеры, и, конечно же, актеры, съезжаются на побережье Чёрного моря в Краснодарском крае, чтобы представить свои работы, а также посмотреть и оценить творчество других. Почтила своим присутствием открытие фестиваля и 50-летняя советская и российская звезда Алика Смехова, которую подозревают в романе с молодым мужчиной.

Желая выглядеть женственно и восхитительно, артистка достала из гардероба асимметричную блузку с открытым плечом. Вместо привычных милых оборок, придающих хозяйке нотку нежности, изделие Алики Вениаминовны было отделано пышным рукавом, что, впрочем, смотрелось ничуть не хуже. Образ дополнили крупные серьги и игривая юбка с прозрачным подолом.

К слову, блузки, открывающие взору ключицы и плечи, всегда создают романтичный образ, который с одинаковым успехом можно носить и во время городских прогулок, и на вечерних мероприятиях. А, главное, сочетать их можно с чем угодно — простые и лаконичные джинсы, шорты, юбки любой длины, брюки и даже комбинезоны идеально подходят под кокетливый верх.