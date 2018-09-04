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Любимый модельер Рианны и Кендалл Дженнер представил новую коллекцию платьев. Какой она получилась?
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Любимый модельер Рианны и Кендалл Дженнер представил новую коллекцию платьев. Какой она получилась? 

Peopletalk 32 минуты назад
Фото: Peopletalk
Кто: Zac Posen.
Сезон: Весна-Лето 2019.
Сайт: zacposen.com.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/lyubimyj-modeler-rianny-i-kendall-dzhenner-predstavil-novuyu-kollektsiyu-platev-kakoj-ona-poluchilas/
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