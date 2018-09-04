Ещё
Любимый модельер Рианны и Кендалл Дженнер представил новую коллекцию платьев. Какой она получилась?
Далее:
Читайте также:
Найти
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Тесты
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Любимый модельер Рианны и Кендалл Дженнер представил новую коллекцию платьев. Какой она получилась?
Peopletalk
32 минуты назад
Женский форум
Фото:
Peopletalk
Кто: Zac Posen.
Сезон: Весна-Лето 2019.
Сайт: zacposen.com.
все слайды
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/lyubimyj-modeler-rianny-i-kendall-dzhenner-predstavil-novuyu-kollektsiyu-platev-kakoj-ona-poluchilas/
Читать ещё •••
Peopletalk: последние новости
Хотим развидеть. Звезды, которые реально пугают нас плохим вкусом в одежде
Топ-3 любимых аромата Кейт Миддлтон
Леди Гага на Венецианском кинофестивале и выглядит отлично. Кстати, у нее есть аксессуар, который тебя заинтересует
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
133 см длины: как живет россиянка с такими ногами
11
Юра Шатунов: долларовый миллионер и идеальный муж
24
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов
12
Британка в 70 лет выглядит как девочка
106
Назван идеальный размер женской груди
60
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
04:57
Звездные женщины, выбравшие мужчин помоложе
Звёзды
Любовь
10:31
Кумиры 90-х, которых сегодня не узнать
Звёзды
Красота
06:49
Как проверить сливочное масло
Еда
05:05
Загадки, которые решат только гении
Психология
03:10
Российские звезды с большими странностями
Звёзды
03:17
7 продуктов, которые помогут постройнеть
Еда
05:47
Супермодель превратилась в пластиковую куклу
Звёзды
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение