Свадебным платьям пришили необычную деталь

Дизайнеры свадебной одежды заметили растущий спрос на платья с карманами. Об этом сообщает Independent.

Основательница свадебного онлайн-ресурса Bridebook Хамиш Шепард заявила, что этот тренд отражает изменения во всех сферах организации современных свадеб. «Мы видим платья с карманами у многих знаменитых дизайнеров, потому что это стильно и в то же время практично. Идеально, чтобы в любой момент достать телефон и сделать селфи на танцполе», — объяснила Шепард.

По словам дизайнера и основательницы бренда Mirror Mirror Couture Марии Йианникарис (Maria Yiannikaris), раньше считалось дурным тоном стоять в дорогом наряде на своей свадьбе и держать руки в карманах, однако сейчас она выпустила целую коллекцию таких платьев. «Общество изменилось, все становится более повседневным», — прокомментировала она.

«Клиентки в восторге, когда примеряют платья с карманами. Им очень комфортно», — поделилась менеджер по продажам лондонского свадебного салона Сесси Холфорд.