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Свадебным платьям пришили необычную деталь
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Свадебным платьям пришили необычную деталь 

Lenta.ru 25 минут назад
Фото: Lenta.ru
Дизайнеры свадебной одежды заметили растущий спрос на платья с карманами. Об этом сообщает Independent.
Основательница свадебного онлайн-ресурса Bridebook Хамиш Шепард заявила, что этот тренд отражает изменения во всех сферах организации современных свадеб. «Мы видим платья с карманами у многих знаменитых дизайнеров, потому что это стильно и в то же время практично. Идеально, чтобы в любой момент достать телефон и сделать селфи на танцполе», — объяснила Шепард.
По словам дизайнера и основательницы бренда Mirror Mirror Couture Марии Йианникарис (Maria Yiannikaris), раньше считалось дурным тоном стоять в дорогом наряде на своей свадьбе и держать руки в карманах, однако сейчас она выпустила целую коллекцию таких платьев. «Общество изменилось, все становится более повседневным», — прокомментировала она.
«Клиентки в восторге, когда примеряют платья с карманами. Им очень комфортно», — поделилась менеджер по продажам лондонского свадебного салона Сесси Холфорд.
Ранее в сентябре американский ювелир и глава одноименного бренда украшений Джеймс Аллен назвал главные тренды в дизайне помолвочных колец. Самым востребованным в 2018 году стало кольцо с тремя камнями квадратной формы, наподобие того, что принц Гарри подарил Меган Маркл в день помолвки. Однако, по мнению ювелира, в 2019-м мода на украшения изменится.
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