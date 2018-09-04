«Правило двух»: как экономить на покупке одежды

Одна из самых ощутимых статей расходов, наверно, в каждой семье — это покупка одежды. Без нее обойтись невозможно в принципе, а еще хочется выглядеть красиво и модно. Как же одеться с иголочки, не потратив при этом уйму денег?

Отдавайте предпочтение интернет-магазинам

Казалось бы, прописная истина, но многие почему-то все еще опасаются заказывать одежду на разнообразных сайтах. На самом деле, выгода очевидна. Как правило, интернет-магазины предлагают вещи дешевле, нежели их можно найти в торговых центрах. И отговорки, что выбранные брюки или платье могут не подойти по размеру, не совсем обоснованы. Интернет-продавцы чаще всего дают возможность заказать несколько размеров для примерки, чтобы легко выбрать подходящий.

Посетите своп-вечеринку

На таких мероприятиях люди продают вещи, которые им уже надоели или просто не подошли по размеру или фасону, чтобы не выкидывать их. Вы можете убить сразу двух зайцев: пополнить свой гардероб понравившимися вещами и избавиться от ненужной одежды.

Придерживайтесь «правила двух»

Перед тем как отправиться в магазин, проведите ревизию гардероба. Вспомните, что есть в вашем шкафу. Так вам будет проще сориентироваться в магазине. Примеряя понравившуюся вещь, убедитесь, что хотя бы два предмета из вашего гардероба будут с ней сочетаться. Иначе рискуете начать искать «дополнение» еще и к новой покупке, а, следовательно, обречете себя на лишние траты.

Кстати, иногда модные эксперты советуют перед тем как купить одну вещь, выбросить из шкафа две старые. Таким образом вы и пространство в шкафу освободите, и покупка новой вещи станет для вас ценнее.

Берите курс на дорогие вещи

«Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи». Слышали эту фразу? Соотношение цена-качество играет большую роль в сохранении вашего бюджета. Качественная вещь будет радовать вас гораздо дольше, нежели та, которая потеряет свой вид и может отправиться в мусор уже через месяц, потребовав срочно покупать ей замену.

Загляните в секонд-хенд

Кстати, одеться в качественные и брендовые вещи можно и не по заоблачной цене. В хороших секонд-хендах предлагают весьма достойные вещи по хорошей цене. Здесь можно даже иногда отыскать абсолютно новые вещи с мелкими дефектами, на которые мало кто обращает внимание. Ветхой и грязной одежде не место в тех магазинах, которые знают себе цену и дорожат покупателями. Все вещи проходят тщательный осмотр и химическую обработку.

Займитесь кастомайзингом

Пусть вас не пугает это странное слово. На самом деле, кастомайзинг — это обновление уже ношеных своих вещей, переделка. Джинсы можно превратить в «элегантные шорты», а из футболки сделать сарафан. Правда, подойдет этот способ сэкономить тем, кто имеет хотя бы минимальные навыки шитья. Но и подруг-рукодельниц тоже никто не отменял.

Не забывайте про скидки

Ну и, конечно, не забывайте мониторить специальные предложения магазинов. Но тут следует тщательно проверять «подлинность» скидок. Например, снизить цену могут на вещь, которая осталась единственной в размерной сетке или в цветовой гамме. Ну и про «сани летом» тоже стоит помнить. Понравившуюся летнюю вещь, на которую было жалко денег, иногда можно без ущерба для кошелька купить на сезонных распродажах.