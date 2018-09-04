Что ты делаешь, Алла: вышли новые футболки с Аллой Вербер

Креативные идеи витают в воздухе: главное — успеть их поймать. Не зря же история знает примеры, когда в разных странах ученые независимо друг от друга работали над одними изобретениями и важно было лишь, кто запатентует новинку первым. Похожий случай теперь есть и в моде. За идею увековечить высказывания и портреты Аллы Вербер на одежде ухватились, как минимум, двое дизайнеров, но вот успешным оказался только один проект. За пару часов до старта Fashion’s Night Out Артем Кривда анонсировал у себя в Instagram официальную коллаборацию с fashion-директором ЦУМа

Основу коллекции составили базовые фуболки и худи, которые украсили яркие принты. Для любителей минимализма, впрочем, есть и одна черно-белая модель. Главное англоязычное высказывание Аллы Борисовны — Guess, where I am — Кривда перевел на кириллицу. Не исключено, что с прицелом на западных селебрити, ведь они явно испытывают слабость к нашему алфавиту, но не одному же Гоше Рубчинскому вытягивать эту русофилию на своих плечах.

Модники смогут приобрести новинки уже сегодня вечером — премьера коллекции состоится, конечно, в ЦУМе, в рамках главной модной ночи сезона.

Напомним, ранее коллекцией, посвященной Алле Вербер отметился и SMM-менеджер из Москвы Максим Киревичев, но его творческий порыв столкнулся с суровой юридической реальностью. Его творения не являлись официальной коллаборацией, , значит, логотип ЦУМ и фотоконтент не были использованы законно, что и послужило причиной снятия коллекции с продажи.