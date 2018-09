Тина Кунаки в блестящем мини-платье и Венсан Кассель на вечеринке в Венеции

A post shared by • VC • (@vincentcassel_it) on Sep 3, 2018 at 12:30pm PDT В рамках Венецианского кинофестиваля проходят не только громкие премьеры, но и тематические вечеринки. Именно на таком мероприятии 3 сентября были замечены Тина Кунаки и Венсан Кассель . Молодожены на протяжении всего вечера буквально не отходили друг от друга — это становится ясно при просмотре романтичных кадров, появившихся в сети. На них новоиспеченные супруги обнимаются и держатся за руки.

Для выхода в свет 21-летняя модель предпочла короткое черное мерцающее платье с глубоким декольте и асимметричным подолом. Образ она дополнила украшениями Tiffany: крупными кольцами и длинными серьгами. Венсан же был одет в темно-синий костюм с рубашкой в тон. А в конце вечера пиджак с 51-летнего актера перекочевал на хрупкие плечи его избранницы.

