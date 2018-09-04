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Тина Кунаки в блестящем мини-платье и Венсан Кассель на вечеринке в Венеции
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Тина Кунаки в блестящем мини-платье и Венсан Кассель на вечеринке в Венеции 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
A post shared by • VC • (@vincentcassel_it) on Sep 3, 2018 at 12:30pm PDT  В рамках Венецианского кинофестиваля проходят не только громкие премьеры, но и тематические вечеринки. Именно на таком мероприятии 3 сентября были замечены Тина Кунаки и Венсан Кассель. Молодожены на протяжении всего вечера буквально не отходили друг от друга — это становится ясно при просмотре романтичных кадров, появившихся в сети. На них новоиспеченные супруги обнимаются и держатся за руки.
Для выхода в свет 21-летняя модель предпочла короткое черное мерцающее платье с глубоким декольте и асимметричным подолом. Образ она дополнила украшениями Tiffany: крупными кольцами и длинными серьгами. Венсан же был одет в темно-синий костюм с рубашкой в тон. А в конце вечера пиджак с 51-летнего актера перекочевал на хрупкие плечи его избранницы.
A post shared by Tina Kunakey Di Vita (@tinakunakey) on Sep 3, 2018 at 12:59pm PDT
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