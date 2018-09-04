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С чем носить джинсовые платья осенью: 4 стильных и теплых наряда
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С чем носить джинсовые платья осенью: 4 стильных и теплых наряда 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Осенью популярны трикотажные платья, но им есть и альтернатива — модели из денима. Причем чем плотнее материал, тем дольше проносите такую вещь. К джинсовым платьям можно подобрать цветные колготки, леггинсы, а некоторые модели носить даже с брюками. Кроме того, платья из денима универсальны для любого случая: похода в офис, на деловую встречу, прогулку прохладным вечером и семейный праздник. Просто добавьте модную обувь и удобную верхнюю одежду, чтобы получился и практичный, и актуальный образ.
С яркими сапогами и короткой шубой
К голубому или темно-синему платью из денима можно выбрать любую яркую обувь и верхнюю одежду. Актуальнее всего будут смотреться казаки или ковбойские сапоги, какие предлагают носить этой осенью Calvin Klein. К высоким сапогам можно подобрать плотные яркие гольфы, которые будут немного выглядывать из-под голенища. Если хотите экстравагантный образ, просто наденьте шубу из яркого меха. Но классические коричневые модели тоже подойдут, если выбрать обувь темного цвета.
С массивными кроссовками и кожаным жакетом
Под тонкий кожаный жакет подойдут платья с короткими рукавами, ведь деним — довольно плотный материал. Этот классический образ разбавят огромные кроссовки. Гармонично будут смотреться модели тон в тон к наряду. Однако Instagram-модницы и завсегдатаи стритстайл-хроник чаще всего надевают спортивные модели с контрастными вставками, которые легко представить в паре и со спортивным костюмом, и с прямыми брюками.
С черными лоферами и плащом
К этому комплекту не стесняйтесь подбирать плотные яркие носки и гольфы — образ отчасти будет похож на популярный этой осенью стиль преппи. Если в плаще уже холодно, но для пальто еще рано, под первый можно надеть подстежку (так называемую ультралегкую куртку) — на улице она защитит от ветра, но в помещении в ней не будет жарко.
С высокими сапогами и пальто
Если с лета остается летящее платье из денима, его можно адаптировать и под осенний гардероб. Под модели без рукавов, например, надеть футболку или водолазку. К расклешенным вариантам любой длины подойдут высокие сапоги (пример можно найти в последне коллекции Vanessa Seward) и пальто прямого фасона или с запахом.
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