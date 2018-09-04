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10 объемных кардиганов, которые заменят куртки и жакеты
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10 объемных кардиганов, которые заменят куртки и жакеты 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Межсезонье — самый противоречивый период для модницы. В пиджаке прохладно, а достать плащ или пальто не поднимается рука. Оттягивать этот момент можно максимально долго, если в гардеробе есть объемный и уютный кардиган. Короткие или длинные — остается на ваше усмотрение. Но стоит принять во внимание, что у большинства модных брендов, включая Prada, Stella McCartney, Proenza Schouler, Valentino, Loewe, Ganni (согласитесь, список внушительный), фаворитом стал кардиган средней длины из объемной пряжи на пуговицах. Он одинаково хорошо будет смотреться с воздушными платьями и казаками, вместе с джинсами или строгими брюками. В общем, ваш новый лучший друг, который очень нужен в сентябре.
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