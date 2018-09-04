Ким Кардашьян примерила необычное ожерелье. Оно «вшито» под кожу

Ким — большая любительница экспериментировать. Недавно она здорово удивила своих подписчиков, продемонстрировав им в Stories странное украшение, которое как будто имплантировано под кожу. «Мое ожерелье движется в ритм моего сердцебиения», — прокомментировала Кими, добавив, что оно еще и светится в темноте. Выглядит довольно жутковато, и сперва может показаться, что звезда реалити-шоу действительно взяла пример с Леди Гаги и рискнула поставить имплант, но это, конечно, не так. Просто Ким решила поддержать своего давнего друга — бизнесмена и владельца агентства Command PR Саймона Хека, который объявил о запуске экспериментальной линии украшений A. Human.

«Если изменять тело можно было бы так же легко, как переодеваться, внешность перестала бы иметь значение или же, наоборот, стала бы значить все? Представляем A. Human — фэшн-бренд из будущего, где самовыражение определяется не тем, что вы надеваете на тело, а тем, как вы его изменяете», — говорится на официальном сайте. Саймон уверен, что будущее за модификацией собственного тела, а донести эту мысль до публики ему помогают друзья, в том числе Крисси Тейген, модель Андреа Пежич и актер Тан Франс, которые тоже примерили необычные аксессуары.

А вы бы рискнули в таких появиться?

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