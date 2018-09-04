Fashion’s Night Out — 2018: онлайн-трансляция с места событий

Перевернув календарь в очередной раз, мы обнаружили, что настало 4 сентября, время главного модного события осени — Fashion’s Night Out. Что это значит? То, что сегодня по всему миру шопоголики и модники будут праздновать наступление нового модного сезона — целую ночь. По традиции, магазины продлят свою работу и устроят аттракционы невиданной щедрости, звезды выйдут за обновками вместе с простыми смертными, и всю ночь в главных модных точках различных городов мира будут идти лекции, мастер-классы, презентации и другие интересные события. Москва не исключение. Как в столице проходит Fashion’s Night Out — 2018, лицом которой в этот раз стала Наташа Поли, «КВ» рассказывает в режиме онлайн — и прямо с места событий. P. S. Не забывайте и о страничках «КВ» в социальных сетях, где будут появляться фото, видео, бумеранги со звездами и не только: — в нашемчате «КВ» в приложении Viber, — в Instagram»КВ».