Ещё
Fashion’s Night Out — 2018: онлайн-трансляция с места событий
Далее:
Читайте также:
Ещё

Fashion’s Night Out — 2018: онлайн-трансляция с места событий 

Карельские вести 56 минут назад
Фото: Карельские вести
Наташа Поли, Маша Федорова
Перевернув календарь в очередной раз, мы обнаружили, что настало 4 сентября, время главного модного события осени — Fashion’s Night Out. Что это значит? То, что сегодня по всему миру шопоголики и модники будут праздновать наступление нового модного сезона — целую ночь. По традиции, магазины продлят свою работу и устроят аттракционы невиданной щедрости, звезды выйдут за обновками вместе с простыми смертными, и всю ночь в главных модных точках различных городов мира будут идти лекции, мастер-классы, презентации и другие интересные события. Москва не исключение. Как в столице проходит Fashion’s Night Out — 2018, лицом которой в этот раз стала Наташа Поли, «КВ» рассказывает в режиме онлайн — и прямо с места событий. P. S. Не забывайте и о страничках «КВ» в социальных сетях, где будут появляться фото, видео, бумеранги со звездами и не только: — в нашемчате «КВ» в приложении Viber, — в Instagram»КВ».
Карельские вести: последние новости
«Импланты» на шее: Ким Карадашьян «вживила» под кожу необычное ожерелье Что ты делаешь, Алла: вышли новые футболки с Аллой Вербер Гид по Fashion’s Night Out 2018: куда бежать и что покупать
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов12
133 см длины: как живет россиянка с такими ногами33
Британка в 70 лет выглядит как девочка114
Назван идеальный размер женской груди60
Памела Андерсон готовится стать мамой в 51 год1
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
04:57
Звездные женщины, выбравшие мужчин помоложе
Звёзды Любовь
10:31
Кумиры 90-х, которых сегодня не узнать
Звёзды Красота
06:49
Как проверить сливочное масло
Еда
05:05
Загадки, которые решат только гении
Психология
03:10
Российские звезды с большими странностями
Звёзды
03:17
7 продуктов, которые помогут постройнеть
Еда
05:47
Супермодель превратилась в пластиковую куклу
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение