Гайдулян и Рубцова обратились за помощью к звездному стилисту

Лина Дембикова разобрала гардероб героев «САШИТАНИ» и дала ценные советы по его обновлению.

Герои ситкома «САШАТАНЯ» телеканала ТНТ вместе еще со времен университета. За 10 лет Сергеевы прошли огонь, воду и медные трубы. А еще ипотеку, рождение ребенка, садик, проблемы на работе и многое другое. Несмотря ни на что, они вместе, у них все идеально, но в новом сезоне пару ожидает настоящий кризис. Выдержит ли их любовь предстоящие серьезные испытания?

10 лет — большой срок. Особенно для семейной жизни. В какой-то момент наступает кризис, когда срочно нужно освежить отношения. Но как это сделать? Может быть, просто поменять имидж? Стилист программы «Перезагрузка» на ТНТ Лина Дембикова разобрала гардероб «САШИТАНИ» и дала советы по обновлению стиля.

Саша и Таня Сергеевы

Лина Дембикова, стилист: «Многие пары грешат тем, что после нескольких лет отношений начинают расслабляться и не уделяют должное количество времени своему внешнему виду. Саша и Таня явно уже находятся в тех отношениях, когда оба поглощены бытовыми вопросами и откровенно игнорируют свой внешний вид. Саше стоит уделить больше времени тонусу тела, записаться в спортзал, и тогда он сможет позволить себе больше экспериментов с одеждой. С точки зрения стиля я бы рекомендовала чуть более брутальный имидж: использовать темные и глубокие оттенки. Мне кажется, ему пора сменить студенческий гардероб на более мужественный.

Таня после рождения ребенка вернулась в отличную форму. А вот одевается она как настоящая мамочка в декрете. Пора Тане добавить женственности и сексуальности в свой гардероб. Чаще всего она выбирает стиль кэжуал, а стоило бы носить больше платьев, не забывать про декольте и открывать стройные ноги. Даже дома я не рекомендую девушкам носить растянутые майки и спортивные вещи. Мужчина, приходя с работы, должен видеть перед собой красавицу. Сейчас есть масса вариантов красивой и привлекательной домашней одежды для девушек. Пару новых пеньюаров Тане точно пригодятся».

Возможно, советы звездного стилиста и новый гардероб помогут Сергеевым посмотреть друг на друга по-новому. Как герои ситкома будут меняться и смогут ли преодолеть кризис в отношениях, смотрите с 2 сентября, каждое воскресенье в 15:00 на ТНТ.

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