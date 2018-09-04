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Аксессуар вне времени: как носили береты звездные модницы прошлого
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Аксессуар вне времени: как носили береты звездные модницы прошлого 

Harper’s Bazaar 35 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Принято считать, что берет — это чисто французский аксессуар, который облюбовали европейские модницы сотни лет назад. На деле же этот головной убор в разное время носили священнослужители, крестьяне, военные, музыканты, художники и многие другие, причем в разных странах. Береты могли делать из бархата и парчи, украшать помпонами (как в случае кельтов) и перьями. Сегодня этот головной убор славится скорее своей декоративной составляющей, чем практичностью: ведь он вряд ли согреет голову и защитит от дождя. Как бы то ни было, но именно берет может внести финальный штрих в образ. Это понимали и дизайнеры (например, в коллекции Yves Saint Laurent 1994 года преобладал этот головной убор), и модницы разных времен — от Коко Шанель и Одри Хэпберн до Шерон Стоун и Деми Мур. Обратите внимание, что берет они могли носить не только с пальто, но и костюмами, и комплектами из юбки и джемпера. И правда, почему бы не завершать им каждый образ в теплом начале осени.
Фото: Getty Images
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