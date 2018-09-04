Ещё
На шпильках и с лопатой: Меланию Трамп снова критикуют за неуместность наряда
Далее:
Читайте также:
Ещё

На шпильках и с лопатой: Меланию Трамп снова критикуют за неуместность наряда 

Sunmag 1 час назад
Фото: Sunmag
Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей
Мелания Трамп по мере возможности старается учесть свои ошибки в выборе одежды, но это получается у нее не всегда. Вот и на этот раз, собираясь принять участие в пересадке дуба в садах Белого дома, первая леди США не продумала свой образ. К репортерам ведущих телеканалов Мелания вышла с лопатой и… на каблуках. В отличие от своей предшественницы Мишель Обамы, которая не стеснялась ходить в резиновых сапогах, Мелания выбрала для сада совершенно непрактичную, зато красивую одежду: топ без рукавов, юбку с цветочным принтом и лодочки Louboutin. Попозировав с лопатой и саженцем около 3-х минут, супруга Дональда Трампа откланялась и скрылась в стенах Белого дома.
Конечно же, «модный садовый наряд» первой леди США не могли не прокомментировать в соцсетях. Досталось Мелании не только за каблуки, в которых она опрометчиво решила копать землю, но и за стоимость юбки Valentino — $4 000. Супруге Дональда Трампа припомнили и ее прошлые промахи: шпильки в зоне бедствия и слоган на куртке «А мне все равно, а вам?» на встрече с беженцами. Сама Мелания, впрочем, осталась невозмутимой; через некоторое время она выложила на своей страничке в Instagram самые удачные, на ее взгляд, снимки с лопатой, которые подписала: «Это был особенный день. Мы посадили прекрасное дерево. Большая честь создать место для еще одного исторического памятника».
Онлайн-журнал SUNMAG.ME — это всё самое интересное из мира моды, кино и драгоценностей. Актуальные идеи, модные тренды, свежие гороскопы — читайте и смотрите
Sunmag: последние новости
Блейк Лайвли уела поклонника, который раскритиковал ее чувство стиля Самая модная обувь осени, в которой можно ходить уже сейчас Венсан Кассель и Тина Кунаки поженились
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
10 шокирующих интимных традиций народов мира8
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов12
133 см длины: как живет россиянка с такими ногами35
Назван идеальный размер женской груди63
Британка в 70 лет выглядит как девочка124
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:06
Раскрыт ежечасный заработок 21-летней модели
Звёзды
04:57
Звездные женщины, выбравшие мужчин помоложе
Звёзды Любовь
10:31
Кумиры 90-х, которых сегодня не узнать
Звёзды Красота
06:49
Как проверить сливочное масло
Еда
05:05
Загадки, которые решат только гении
Психология
03:10
Российские звезды с большими странностями
Звёзды
03:17
7 продуктов, которые помогут постройнеть
Еда
05:47
Супермодель превратилась в пластиковую куклу
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение