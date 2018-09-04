На шпильках и с лопатой: Меланию Трамп снова критикуют за неуместность наряда

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

Мелания Трамп по мере возможности старается учесть свои ошибки в выборе одежды, но это получается у нее не всегда. Вот и на этот раз, собираясь принять участие в пересадке дуба в садах Белого дома, первая леди США не продумала свой образ. К репортерам ведущих телеканалов Мелания вышла с лопатой и… на каблуках. В отличие от своей предшественницы Мишель Обамы , которая не стеснялась ходить в резиновых сапогах, Мелания выбрала для сада совершенно непрактичную, зато красивую одежду: топ без рукавов, юбку с цветочным принтом и лодочки Louboutin. Попозировав с лопатой и саженцем около 3-х минут, супруга Дональда Трампа откланялась и скрылась в стенах Белого дома.

Конечно же, «модный садовый наряд» первой леди США не могли не прокомментировать в соцсетях. Досталось Мелании не только за каблуки, в которых она опрометчиво решила копать землю, но и за стоимость юбки Valentino — $4 000. Супруге Дональда Трампа припомнили и ее прошлые промахи: шпильки в зоне бедствия и слоган на куртке «А мне все равно, а вам?» на встрече с беженцами. Сама Мелания, впрочем, осталась невозмутимой; через некоторое время она выложила на своей страничке в Instagram самые удачные, на ее взгляд, снимки с лопатой, которые подписала: «Это был особенный день. Мы посадили прекрасное дерево. Большая честь создать место для еще одного исторического памятника».

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