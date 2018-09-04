3 эффективных решения для борьбы с осенней депрессией

Иногда подготовиться к наступлению дождливого сезона бывает сложно. Каждый пытается справиться с тоской по лету по-своему. Одни предпочитают проводить вечера за чашкой горячего чая, укутавшись в плед, другие — пересматривают коллекцию любимых фильмов, третьи — совмещают то и другое. Специалисты HelpCase предлагают ещё несколько вариантов.

Не секрет, что причины осенней хандры зачастую связаны с недостатком витаминов в организме. Снижение физической активности также оказывает существенное влияние на общее моральное состояние. В материале «Как избавиться от осенней хандры с помощью тренировок» собраны полезные советы для успешного преодоления переходного периода.

В попытках отвлечься от печальных мыслей многие женщины спешат в магазин, чтобы побаловать себя покупкой очередного платья или модного аксессуара. Будьте осторожны! Простота этого метода — прямой путь к формированию зависимости. Кейс «Как девушке не стать шопоголиком, преодолевая осеннюю хандру» убережёт вас от ошибок.

Ещё одной традиционной «осенней» проблемой является переедание. Во время приёма пищи вырабатывается «гормон удовольствия», что позволяет на время ощутить себя более счастливым. В погоне за мимолётной радостью мы нередко забываем о проблемах, которые может вызвать такое поведение. Поэтому, если следующим летом вы хотите чувствовать себя на пляже уверенно, познакомьтесь с материалом «Как перестать переедать во время осенней депрессии».

В разделе кейсы вы найдёте несколько интересных подборок по психологии, правильному питанию и спорту. Наши рекомендации помогут поддерживать «тело и дух» в отличной форме.