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Все-таки это случилось: провальные образы на Венецианском кинофестивале
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Все-таки это случилось: провальные образы на Венецианском кинофестивале 

Я Покупаю 1 час назад
Фото: Я Покупаю
Вероятность того, что на международном светском мероприятии кто-нибудь из гостей окажется в провальном наряде, очень высока, и обычно так и происходит. Но 75 Венецианский кинофестиваль, кажется, закодировался — практически все гости на красной дорожке выглядят очень достойно, да и вне ее не теряют лицо.
Но, как всегда и везде, есть исключения. Так, из четырех образов актрисы Хлои Грейс Морец три оказались не очень. Для путешествия на остров Лидо она выбрала юбку, сделанную словно из старой дачной простыни, да еще неясно зачем украшенную контрастным «хвостом».
У Хлои, конечно, не самая простая для «оформления» фигура — ей нужно очень грамотно подбирать одежду, чтобы подчеркнуть талию и показать стройные ноги, а еще — не увеличить плечи. Ее стилисты пока справляются плохо — такое ощущение, будто ей стараются придать форму квадрата. Взгляните: в попытке визуально удлинить ноги Хлое подбирают немного слишком высокие брюки, отчего ее верхняя часть выглядит очень массивной, талию вовсе не видно, а ноги в прямых или расклешенных брюках выглядят как столбы. Хлоя, ну хотя бы сутулиться перестань!
Не угадала с платьем и Дакота Фаннинг. Она появилась на показе серии короткометражных фильмов Women’s Tales в платье, которое походило на ночную рубашку. Само по себе платье неплохое, однако оно явно не для вечернего мероприятия и тем более не для Дакоты — слишком упрощает и превращает в серую мышку.
Аргентинская актриса Лали Эспосито решила подчеркнуть, что она — звезда сериала «Почти ангелы», и выбрала платье небесного цвета с принтом в виде амуров. Ну что сказать… Если хочешь эпатажа — доводи до абсурда, как это делает Тильда Суинтон, и это будет (возможно, но не точно) прекрасно. А так — просто неуместно и смешно.
Больше всех отличаются, конечно, девушки, которые, скорее всего, одеваются на красную дорожку самостоятельно. Например, малоизвестная актриса Стефани Глиттер. Здесь, как говорится, все лучшее сразу: и платье, в котором она выглядит как золотая люстра в тронном зале, и вырвиглазный мейкап. Мы так красились в девятом классе.
И на закуску два самых шикарных образа в этой подборке (кто их выпустил на красную дорожку?). Микроскопическая длина, пайетки, открытые плечи, черные колготки и при этом босоножки с открытым носом, крупные бусы и кокетливые локоны… Идеальный пример того, как делать не надо. Никогда.
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Женский форум
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