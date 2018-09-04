На Блэк Чайне чуть не лопнуло платье-сетка

Растолстевшая модель вновь продемонстрировала любовь к откровенным нарядам.

Сетчатые платья и комбинезоны, похоже, составляют основу гардероба экстравагантной модели. Ну, а как иначе показать свое тело во всей красе? Вот и на недавнюю вечеринку с подругами в Лондоне Чайна оделась как нельзя более провокационно.

Белое ажурное сетчатое платье не скрывало ровным счетом ничего. Сквозь одежду (если этот аутфит вообще можно назвать таким словом) было видно и цветные татуировки по всему телу, и нижнее белье. А его длина была настолько экстремальной, что наряд больше смахивал на майку.

К тому же, похоже, этот туалет был куплен давно. А Чайна в последнее время слегка поправилась. И ее фигура без фотошопа уже не кажется такой соблазнительной. Например, недавно Блэк Чайна опубликовала в своем микроблоге фото в купальнике. И на нем четко видно, что бедра девушки расплылись, а складочки и «апельсиновую корку» видно невооруженным глазом. Целлюлитом она сверкнула и сейчас. А платье на звезде, кажется, вот-вот лопнет.

Кстати, многие знаменитости, а в их числе есть вполне порядочные и приличные дамы, рискуя имиджем и авторитетом, впихивают себя в некрасивые и, судя по всему, неудобные вещи. И все для чего? Чтобы казаться стройнее! В общем, глупость высшей категории!

Рекордсменкой по такого рода образам можно смело назвать Ким Кардашьян . Правда, бедняжка впадает в крайности не совсем по своей вине. Дело в том, что внушительные ягодицы помещаются далеко не во все платья и брюки. Звезде даже приходится шить наряды по индивидуальным меркам. Но реальности этот факт не меняет: некоторые платья натягиваются на Ким с трудом, и это сложно не заметить.

Наташа Королева. Жертвой обстоятельств также можно назвать русский «аналог» Ким — Анастасию Квитко . Есть и те, кто носит маленькую одежду специально. Эти женщины либо обманывают себя, не замечая очевидного, либо стараются обмануть окружающих. Приянка Чопра как-то пришла на «Оскар» в роскошном белом платье-бюстье. Все бы ничего, но наряд был явно мал в груди, и она из декольте буквально вытекала. Ту же ошибку совершали Рианна, Мэрайя Кэри

Wday.ru собрал фото звезд, которые выглядят в своих нарядах как колбаска в сетке.

Другие звезды, которые носят тесную одежду

Мэрайя Кэри

Ким Кардашьян

Приянка Чопра

Наташа Королева

Анастасия Квитко

Анастасия Квитко

Эшли Грэм

Битва «голых» платьев: Блэк Чайна против Алексис Скай

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