Новая коллаборация Casio G-Shock X New Era

Часовой бренд Casio G-Shock и ведущий производитель головных уборов New Era подготовили коллаборацию спустя пять лет после первой совместной работы. За основу бренды взяли популярную модель DW-5600 и цветовую стилистику легендарного стикера на козырьке кепки 59FIFTY.

Задняя крышка коллаборационной модели украшена логотипом G-Shock в честь 35-летия, а дисплей — надписью New Era. Бокс для часов выполнен в виде легендарной кепки 59FIFTY черного цвета с золотой эмблемой G-Shock на передней части.

Основные характеристики: ударопрочность, водонепроницаемость до 200 метров, мировое время, таймер, секундомер, светодиодная подсветка. В Москве коллаборация Casio G-Shock X New Era представлена в ограниченном тираже в 100 штук и доступна в магазинах Casio Watch Factory, флагманском G-Shock на «Флаконе», а также в корнере марки в универмаге «Цветной». Стоимость модели — 10 990 руб.

New Era получили известность и стали главным аксессуаром уличного стиля американцев благодаря популярности бейсбольных фанатов. Большинство головных уборов создаются вручную — ответственное отношение к производству вдохновило G-Shock на создание коллаборации.

Casio G-Shock X New Era