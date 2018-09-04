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Как повторить женственный образ Юлии Снигирь
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Как повторить женственный образ Юлии Снигирь 

Журнал ОК! 21 минуту назад
Юлия Снигирь появилась на премьере фильма Авдотьи Смирновой «История одного назначения» в очень нежном образе — элегантном светло-голубом брючном костюме Belkafashion свободного кроя и с запахом на пиджаке.
Над образом девушки колдовали визажисты марки Giorgio Armani Beauty.
Фотография: Анна Темерина
Макияж выполнен в минималистическом стиле, создавая ощущение ествественности и техники no makeup. За идеальный тон лица отвечали средства линейки Power Fabric, корректор и флюид для сияния Fluid Sheer.
Особый акцент был сделан на глаза. Для большей выразительности светлых глаз актрисы визажист Марина Икаева использовала жидкие тени Eye Tint (оттенки 10,11,12), а для густых бровей — укладочное средство Eye&Brow Maestro оттенка №6.
Фотография: Анна Темерина
Напомним, в прошлом году Юлия Снигирь дала эксклюзивное интервью Вадиму Вернику и предстала в необычном образе на фотосессии.
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