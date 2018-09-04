Что такое джиббитсы?

Джиббитсы (джибицы) — съемные украшения-значки, созданные специально для обуви Crocs. Кроксы носят статус одной из самых некрасивых моделей обуви в мире, но они очень удобны. Анатомическая форма позволяет меньше уставать, обеспечивает комфорт и здоровье стоп. Поэтому кроксы часто становятся любимчиками на обувной полке.

Дизайнеры Crocs выявляют наиболее популярные и милые людям темы, когда создают джиббитсы. Это флаги, персонажи комиксов и мультфильмов, животные, цветы, символы любви и добра. В 2016 году джиббитсы в виде камней стали героями показа высокой моды. А весной 2018 года Balenciaga в коллаборации с Crocs выпустили ультрамодные кроксы на высокой подошве, декорированные джиббитсами. За пределами подиумов обычно эти аксессуары делают из резины разных цветов, украшают стразами. Помимо компании Crocs производство джиббитсов активно подхватили в Китае — в широком ассортименте их можно найти на сайте AliExpress.

Кроксы, украшенные джиббитсами, могут многое рассказать о своем хозяине и стать приятным подарком. Закрепляя их особым образом, можно создавать оригинальные композиции. Подбирайте их по тематике, цвету и форме, создавая свой собственный дизайн обуви.

Есть в этом и практичный момент: джиббитсы помогают отличить свою пару среди всей обуви на пляже.

Balenciaga Crocs

Jibbitz by Crocs

Обзор джиббитсов на YouTube

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