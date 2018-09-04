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Стильно и без пафоса: Кристина Орбакайте прилетела на «Новую волну» в сарафане бюджетной марки
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Стильно и без пафоса: Кристина Орбакайте прилетела на «Новую волну» в сарафане бюджетной марки 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
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«День знаний со звездами»: Орбакайте и Казанова затмили коллег-артистов яркими образамиЕще несколько дней назад Кристина Орбакайте выступала на сцене Кремля на концерте в честь 1 сентября. Поздравить зрителей с Днем знаний прибыли также Алсу, Диана Гурцкая, Сати Казанова, Жасмин, Анжелика Варум — звезды исполнили свои свежие хиты и продемонстрировали яркие образы. Кристина Орбакайте, например, сияла в ярком костюме: желтых лодочках, розовых леггинсах и мини-платье в стиле поп-арт от Versace.
4 сентября артистка переместилась в Сочи, где с коллегами по шоу-бизнесу выступит на конкурсе молодых исполнителей «Новая волна». Женщина вновь сделала ставку на розовый цвет в одежде, но на этот раз предстала перед публикой в куда более скромном по цене наряде. Кристина поделилась фото, сделанным у пресс-волла фестиваля, — на снимке женщина позирует в темных очках и сарафане марки «H&M» из новой коллекции — такие вещи стоят порядка 2-4 тысяч рублей. Поклонники в комментариях отметили не только привлекательность образа, но и скромность певицы.
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Кстати, первыми нарядами с «Новой волны» восхитила и Лера Кудрявцева. Блондинка появилась на сцене во время открытия конкурса в паре с Андреем Малаховым и сорвала овации. Для торжественного дня ведущая выбрала пастельное серое-фиолетовое платье, щедро украшенное блеском и перьями, с корсетом и рукавами. Дополнением к образу стали высокая прическа и сияющая улыбка — выглядела телеведущая роскошно.
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