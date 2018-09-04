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10 лет бренда: семья Бекхэмов стала главной темой глянцевого журнала
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10 лет бренда: семья Бекхэмов стала главной темой глянцевого журнала 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
В этом году известный кутюрье Виктория Бекхэм празднует 10-летие своего бренда, и вместе с четырьмя детьми звездный дизайнер украсила обложку октябрьского номера британского журнала Vogue. На глянцевых страницах «вторая королевская семья» представлена простой и дружной четой, которая умеет жить и развлекаться вне вспышек папарацци.
Известный дизайнер с мировым именем Виктория Бекхэм празднует десятилетие своего бренда на разворотах британского издания международного журнала Vogue. В честь такого события их семейная чета украсила обложку октябрьского экземпляра. Впрочем, глава семейства на самую главную фотографию не попал, в то время как 44-летняя Виктория, 19-летний Бруклин, 16-летний Ромео, 13-летний Круз и 7-летняя Харпер, а также их собака позировали для обложки.
Однако полюбоваться на Дэвида можно на разворотах журнала. К примеру, на фото, где дети развлекаются игрушечными бластерами, в то время как родители отдыхают на траве. К слову, Vogue стал первым глянцевым изданием, на страницах которого семья Бекхэм присутствует в полном составе вместе со своей собакой. «Виктория долго и упорно работала на протяжении последних десяти лет, чтобы создать невероятно успешный бренд, и я очень горжусь ею. Я счастлив, что могу поддерживать ее в исполнении мечты. Для меня было большой честью сниматься для свежего выпуска Vogue вместе с моей прекрасной семьей», — поделился чувствами Дэвид Бекхэм.
К слову, Виктория очень ценит свой бренд и намерена всецело посвятить себя продвижению своего модного дома. А потому дизайнер оказалась участвовать в воссоединении группы Spice Girls, и даже гонорар в круглую сумму денег не сумел изменить приоритеты Бекхэм.
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