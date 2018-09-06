Кара Делевинь представила новую коллекцию спортивного белья Puma

Супермодель и актриса Кара Делевинь стала главной героиней рекламной кампании новой линейки нижнего белья спортивного бренда Puma сезона осень–зима 2018.

В коллекцию вошли лаконичные базовые модели из хлопка для всех типов фигур. В линейке присутствует и спортивная модель бюстгальтера — Racerback. Все комплекты представлены как в классических цветах — черном и белом, так и в трендовых цветах осени по мнению Panton — бордовом и желтом. Коллекция уже доступна на сайте Puma.

Напомним, что Кара Делевинь является амбассадором марки с 2016 года. Модель стала частью проекта Do You. Его цель — помочь девушкам быть честными с собой.

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