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Кара Делевинь представила новую коллекцию спортивного белья Puma
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Кара Делевинь представила новую коллекцию спортивного белья Puma 

FashionTime + ещё 2 37 минут назад
Фото: FashionTime
Автор: Екатерина Данилина
Супермодель и актриса Кара Делевинь стала главной героиней рекламной кампании новой линейки нижнего белья спортивного бренда Puma сезона осень–зима 2018.
В коллекцию вошли лаконичные базовые модели из хлопка для всех типов фигур. В линейке присутствует и спортивная модель бюстгальтера — Racerback. Все комплекты представлены как в классических цветах — черном и белом, так и в трендовых цветах осени по мнению Panton — бордовом и желтом. Коллекция уже доступна на сайте Puma.
Напомним, что Кара Делевинь является амбассадором марки с 2016 года. Модель стала частью проекта Do You. Его цель — помочь девушкам быть честными с собой.
Кара Делевинь Кара Делевинь Кара Делевинь
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